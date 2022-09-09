Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет судьбоносная встреча в сентябре 2022
Для рожденных под знаком Овен наступивший месяц отметится работой в коллективе. Вы будете много путешествовать – вместе с коллегами или семьей. Открывать для себя новые горизонты и возможности. Именно в поездке у Овнов в этом месяце ожидается судьбоносная встреча, способная поменять их судьбу.
У Тельцов сентябрь 2022 отметится решением вопросов любви, а также заработка и вопросами карьеры. В начале месяца в можете научиться чему-то новому в профессии или раскрутить вопросы, которые связаны с общественной деятельностью.
В этот период может произойти невероятная встреча, которая повлияет на ваше отношение к миру.
В сентябре 2022 года Стрельцы будут заниматься активным построением планов на будущее, многие из которых воплотятся в жизнь. Вы будете спорить с окружающими и обществом. В этот период у вас произойдет важная встреча, поэтому будьте терпеливыми и выдержанными, чтобы очень важный новый знакомый не попал вам под горячую руку.