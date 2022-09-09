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Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет судьбоносная встреча в сентябре 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет судьбоносная встреча в сентябре 2022
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Встреча. Иллюстративное фото
Встреча. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Специалист рассказала, у кото в жизни ожидаются важные знакомства, пишет Topnews.

Известный российский астролог Тамара Глоба в своем прогнозе по знакам Зодиака особенно выделила четырех представителей. По мнению специалиста, у этой группы зодиакального круга ожидается судьбоносная встреча, которая значительно повлияет на их дальнейшую жизнь.

Для рожденных под знаком Овен наступивший месяц отметится работой в коллективе. Вы будете много путешествовать – вместе с коллегами или семьей. Открывать для себя новые горизонты и возможности. Именно в поездке у Овнов в этом месяце ожидается судьбоносная встреча, способная поменять их судьбу.

У Тельцов сентябрь 2022 отметится решением вопросов любви, а также заработка и вопросами карьеры. В начале месяца в можете научиться чему-то новому в профессии или раскрутить вопросы, которые связаны с общественной деятельностью.

В этот период может произойти невероятная встреча, которая повлияет на ваше отношение к миру.

Раки могут получить хорошую прибыть в сентябре 2022 года. Это время подарков, а также поездок по работе. Постарайтесь в этом месяце не брать на себя больше, чем вы комфортно готовы выполнить. При этом сентябрь 2022 года отметился для Раков волной новых событий и значимых знакомств.

В сентябре 2022 года Стрельцы будут заниматься активным построением планов на будущее, многие из которых воплотятся в жизнь. Вы будете спорить с окружающими и обществом. В этот период у вас произойдет важная встреча, поэтому будьте терпеливыми и выдержанными, чтобы очень важный новый знакомый не попал вам под горячую руку.

 
 
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