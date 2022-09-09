ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модная осень: самые стильные гости на показе Kaubamaja

Портал Naine собрал пятнадцать лучших образов этого вечера. Вот они – 15 человек с непревзойденным чувством стиля, которые учли все ключевые тенденции наступившей осени, а это на модном мероприятии – гарантированный успех!

Модель Кристель Рейсс, которая стала лицом кампании Kaubamaja этой осенью, привлекла внимание публики огненно-красным мини-платьем. Справа от нее – арт-директор Анари Вястрик, который также получает призовые баллы за свой берет, рубашку и модные брюки а-ля Париж. Фото: Sander Ilvest

Модное попадание в десяточку! Ковбойские сапоги, рваные короткие шорты и безразмерный блейзер в стиле унисекс. Конечно, чтобы все это повторить, вам понадобятся такие же подтянутые и натренированные ноги, как у тренера Екатерины Гольдманн. Фото: Sander Ilvest

Столичная модница Кэтрин Кюбар похвасталась своим головным убором в социальных сетях. Ее милая шляпа была изготовлена в модном доме украинского дизайнера Руслана Багинского совсем недавно, уже во время войны. «Если они могут работать, я хочу покупать и носить их вещи!» Фото: Sander Ilvest

Модный блогер Алина Васильева привлекает внимание шляпой российского дизайнера и топом эстонского дизайнера, созданными True by A – небольшим альтернативным брендом. Будучи послом моды Reserved, Алина носит брюки именно этого бренда. Фото: Sander Ilvest

Один из самых колоритных модельеров и всегда искорка в любой компании – Кирилл Сафонов. Он прибыл на модную вечеринку со своей сестрой Эммой. Вместе они организовали мини-показ своего же дома моды: брат и сестра в одежде от Kirill Safonov Atelier. Фото: Sander Ilvest

В толпу модников добавила блеска Сара Гуайтолини, которая прибыла на показ, представляя итальянский бренд одежды Marella. Весь ее шикарный наряд, от блестящего топа до сапог, взят из последней осенней коллекции этого же бренда. Фото: Sander Ilvest

Янар Юхков, менеджер по закупкам модной одежды в Kaubamaja, пришел на модное шоу в кроссовках Nike и костюме в смелую полоску от Only & Sons. В таком костюме точно не останешься незамеченным на вечеринке! Фото: Sander Ilvest

Модница Мейси Вольт знает, что яркие цвета всегда работают! Она произвела фуксиево-розовый взрыв среди модной толпы в шелковой блузке от Humana Vitage, которую дополняли брюки пастельных тонов. Фото: Sander Ilvest

Катруб Пихела, специалист по маркетингу с непревзойденным чувством стиля, надела кожаную куртку в стиле 80-х годов от одного из своих любимых модных брендов Iris Janvier и юбку из коллекции Oven Room от Ivo Nikkolo. Удачно дополнили образ фиолетовые сапоги и это дорожная сумка – трофеи из-за границы. Фото: Sander Ilvest

Обладательница «Золотой иглы» модельер Пирет Ильвес всегда надевает на модные мероприятия что-то из своих коллекций – на этот раз зеленую блузку с галстуком и широкие брюки из ее собственного ателье. Добавьте к этому модные толстые белые тенниски, и шикарный образ готов! Фото: Sander Ilvest

Телеведущий Анатолий Эйн всегда знает, как добиться большого эффекта с помощью небольшого количества цвета. На модное мероприятие он пришел в пиджаке люксового бренда Gianni Versace и футболке Hugo Boss, образ дополнили широкие джинсы – подарок от друга из Казахстана. Фото: Sander Ilvest

Директор по маркетингу компании Kaubamaja Энель Колк уже на входе настроила гостей на нужный лад. Наряды от Кирилла Сафонова, смелые по цвету и форме, идеально подходят харизматичным и энергичным женщинам. Фото: Sander Ilvest

Kaubamaja в мире эстонской моды – это гораздо больше, чем просто магазин! На протяжении 62 лет это место также является источником модных тенденций. Откуда мы узнаем, что модно? Кто привезет вещи самых модных цветов и фасонов в Таллинн и Тарту, и сделает из них подборку, которая как нельзя лучше подойдет жителям Эстонии? Это непростая задача, и модные эксперты Kaubamaja давно уже взяли ее на себя.

Глава компании Kaubamaja Эркки Лаугус чувствует себя как дома в мире бизнеса и моды, и всегда появляется в безупречно сшитом костюме с хорошо подобранными деталями. На этот раз коньячно-коричневые туфли, которые каждый следящий за модой мужчина носит осенью с синим костюмом, разумеется, без носков, увы, остались за кадром. Фото: Sander Ilvest

Так что же надеть этой осенью? Если вас вдохновляет мода и вы хотите креативить, вы можете просто завернуться в одеяло и выйти на улицу в одних трусах. Или набросьте цветное пальто на цветной купальник. Сцена – это место для сюрпризов.

Сцена создана для того, чтобы удивлять. Комбинезон из льна наброшен поверх купальника. Фото: Sander Ilvest

Для мужчин модная осень приготовила яркие костюмы. Синий цвет и так всеми любим, но попробуйте костюм ржаво-серого цвета! Вы обязательно выделитесь из серой толпы, при этом не потеряв ни капли авторитета.

Фото: Sander Ilvest

На модном показе было также много красивых, удобных для ношения нарядов, приправленных продуманными аксессуарами. К слову, с цветами в этом сезоне допускаются любые эксперименты.

Что касается осенних модных идей, то по-прежнему стоит попробовать одежду больших размеров, а женщинам официально дано право охотиться за мужским гардеробом. Это похоже на одежду 80-х годов, когда-то она была очень сексуальной. Сегодня одежда на женщине может быть большой и просторной. И хотите верьте, хотите нет, но это только повышает привлекательность!

Фото: Sander Ilvest

Фото: Sander Ilvest

Этой осенью определенно стоит поднять себе настроение яркими красками. Наступившая осень может быть не самой легкой, но сохраните позитивный настрой – нет лучшего допинга, чем надеть что-нибудь яркое. Никто не может встретить день в солнечно-желтой юбке или в кислотно-зеленых брюках без улыбки.

Фото: Sander Ilvest

Kaubamaja moeüritus Фото: Sander Ilvest