ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модная осень: самые стильные гости на показе Kaubamaja

Модная осень: самые стильные гости на показе Kaubamaja
Вчера вечером, 8 сентября, Kaubamaja ярко и громко открыл осенний модный сезон. Что самое приятное в таких мероприятиях? В них принимают участие лучшие модельеры со всей Эстонии, которые не сдерживают свою фантазию! Кто был лучше всех одет на вечеринке Kaubamaja? Смотрите, мы все покажем!
Портал Naine собрал пятнадцать лучших образов этого вечера. Вот они – 15 человек с непревзойденным чувством стиля, которые учли все ключевые тенденции наступившей осени, а это на модном мероприятии – гарантированный успех!
Kaubamaja в мире эстонской моды – это гораздо больше, чем просто магазин! На протяжении 62 лет это место также является источником модных тенденций. Откуда мы узнаем, что модно? Кто привезет вещи самых модных цветов и фасонов в Таллинн и Тарту, и сделает из них подборку, которая как нельзя лучше подойдет жителям Эстонии? Это непростая задача, и модные эксперты Kaubamaja давно уже взяли ее на себя.
Так что же надеть этой осенью? Если вас вдохновляет мода и вы хотите креативить, вы можете просто завернуться в одеяло и выйти на улицу в одних трусах. Или набросьте цветное пальто на цветной купальник. Сцена – это место для сюрпризов.
Для мужчин модная осень приготовила яркие костюмы. Синий цвет и так всеми любим, но попробуйте костюм ржаво-серого цвета! Вы обязательно выделитесь из серой толпы, при этом не потеряв ни капли авторитета.
На модном показе было также много красивых, удобных для ношения нарядов, приправленных продуманными аксессуарами. К слову, с цветами в этом сезоне допускаются любые эксперименты.
Что касается осенних модных идей, то по-прежнему стоит попробовать одежду больших размеров, а женщинам официально дано право охотиться за мужским гардеробом. Это похоже на одежду 80-х годов, когда-то она была очень сексуальной. Сегодня одежда на женщине может быть большой и просторной. И хотите верьте, хотите нет, но это только повышает привлекательность!
Этой осенью определенно стоит поднять себе настроение яркими красками. Наступившая осень может быть не самой легкой, но сохраните позитивный настрой – нет лучшего допинга, чем надеть что-нибудь яркое. Никто не может встретить день в солнечно-желтой юбке или в кислотно-зеленых брюках без улыбки.
И конечно, то, что творилось на модном шоу, нельзя принимать за чистую монету. Понятное дело, что в таком виде на улицу не выйдешь, тем более в нашем климате. Сцена – это не набор новых правил, это новое вдохновение для нас!