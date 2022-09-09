«Можно ли ставить на чашу весов съемки и то, что стреляют снарядами в твой дом?» Интервью украинской актрисы Екатерины Кузнецовой.

— Владимир Зеленский, как и вы, раньше был актером. Вы с ним работали вместе?

— К сожалению, я никогда не пересекалась с ним ни на пробах, ни на съемочной площадке, хотя видела в кино. Пару раз была на концертах «95-го квартала», мне всегда они импонировали. Больше контактировал мой отец — бывший футболист, ныне тренер юниорской сборной Украины. Есть такое понятие, как товарищеские матчи, матчи ветеранов, матчи с известными актерами, певцами. И мой отец играл вместе с Владимиром Зеленским еще до его президентства, я сама присутствовала на этом матче.

Все, что я могу сказать: он — прекрасный человек, а нынешние события делают его для меня еще более возвышенным человеком, который находится со своей страной, которому тяжело, как и всей Украине сейчас. Я испытываю нежные и трогательные чувства к его супруге Елене Зеленской, она мне очень нравится. Я испытываю гордость и в то же время боль, но я верю, что мы все это переживем, выстоим и победим.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Ничем, я не нахожу в себе ресурсов думать про актерскую историю. Все, что я делаю, это поддерживаю свою страну как могу. Поддерживаю связь с близкими, пытаюсь распространять информацию про Украину в своих соцсетях.

Когда я была в рабочей рутине, я иногда ловила на мысли, что не успеваю уделять внимание друзьям, путешествовать. Я тогда всегда говорила: «Вот сейчас закончатся съемки…» А они не заканчивались. И мне кажется, что в какой-то момент я устала психологически. Было желание исчезнуть на какое-то время, куда-то уехать, устроиться в приют для животных, кормить, мыть их, поработать официанткой. Всегда была такая потребность что-то сильно в жизни поменять на время. Я легкий человек в таких вопросах, даже денежных.

И когда все произошло [началась война], помимо ступора и транса, в котором я пребываю, я поняла, что, если бы у меня была работа сейчас, вряд ли я могла бы переключаться [на работу]. Может, я бы могла отвлекаться на маленький период, но все равно бы в этом [состоянии] пребывала.