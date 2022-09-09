ФОТО ⟩ Сын Илоны Калдре нарисовал удивительно живой портрет матери: похожа или нет?

На днях он подарил матери портрет, который теперь активно обсуждают пользователи социальных сетей. Почти все они считают, что художник смог уловить сходство и сделал портрет объемным и живым.

«Глаза похожи на небо», «Очень похоже получилось», «Прямо завораживает», «Глубина глаз и света изнутри, это что-то. Очень красиво!» – пишут восторженные комментаторы в социальных сетях.

Сама же Илона Калдре призналась нашему порталу, что не все оценили сходство портрета с изображенной на нем персоной.

«Сын меня нарисовал. Он, после рождения своей дочери чаще стал говорить мне приятные слова и делать сюрпризы. Правда, бабушка наша (моя мама) сказала, что похоже не совсем, а мне очень нравится. Он художник – он так видит», – говорит Илона Калдре.

А вам как кажется, удалось сыну Илоны Калдре создать портретное сходство?

Фото: Из личного архива