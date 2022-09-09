Сегодня, 9 сентября, в Нарве в рамках фестиваля Station Narva пройдет четырехчасовой бизнес-день, на который приедет также министр государственного управления республики Рийна Солман, чтобы наградить лучших деятелей региона. Мероприятие пройдет в творческом центре OBJEKT.
Вслед за президентом Эстонии в Нарву выезжает министр государственного управления: что будет происходить?
Сам бизнес-день начнется в пятницу в 14:00. Его основная тема – это сотворчество. На открытии мероприятия министр государственного управления Рийна Сольман отметит предпринимателей и деятелей культуры Нарвы и Ида-Вирумаа, которые внесли весомый вклад в развитие региона. На бизнес-дне выступят, среди прочих, глава Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула, главный редактор Virumaa Teataja Эва Самолберг-Пальми, предприниматель и политик Хейди Пурга.
Перед этим значимым для Нарвы событием мы пообщались с соучредителем нарвского стартап-хаба OBJEKT Яной Будковской.
«Я как человек, посещающий достаточно много бизнес-мероприятий, немного подустала от одной и той же картинки мужчин средних лет, которым кажется, что сейчас они рулят. На самом деле, в Эстонии достаточно успешных бизнесвумен и инвесторов, тех, кто может рассказать, что и как в сегодняшнем мире происходит и как будет происходить, поэтому это было сделано намеренно», – говорит Яна Будковская, cоучредитель нарвского стартап-хаба OBJEKT.
Как вести бизнес с большим количеством людей из разных сфер?
«Вообще бизнес-день задумывался для представителей творческой индустрии. О том, как музыканты и другие творческие люди могут себя реализовать не только в творчестве, но и в бизнесе, предпринимательстве, чтобы профессионализм рос не только с творческой стороны, но и со стороны того, как человек ведет дела в области бизнеса. В Нарве с разных углов рассматривали этот вопрос, предлагали спикеров из разных стран. В этом году мы решили поговорить об очень большом тренде, о том, как разные сферы работают вместе над каким-то одним продуктом или услугой. Как строить свою бизнес-модель на том, чтобы работать с очень разными людьми?» – рассказывает Яна.
Есть ли Эстонии чем гордиться?
«Различные независимые исследования доказывают, что так называемые гендерно разнообразные, гендерно сбалансированные предприятия, то есть команды, в которых представлены не только мужчины среднего возраста с белой кожей, а различные слои населения, здесь не только мужчины и женщины, но и люди с разными культурными бэкграундами. Такие команды всегда работаю намного лучше. В однобокость нельзя уходить. Похвастаться мы можем сегодня как страна Эстония тем, что мы приходим к тому, что у всех людей должны быть одинаковые возможности делать то, что они хотят –в бизнесе, политике, творчестве, технологическом секторе. Это здорово. Единственное, что хочется, чтобы и медиа, и организаторы мероприятий больше приглашали больше разных людей, а не только тех, к кому мы уже привыкли», – подводит итог Яна.