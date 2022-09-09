Вслед за президентом Эстонии в Нарву выезжает министр государственного управления: что будет происходить?

Есть ли Эстонии чем гордиться?

«Различные независимые исследования доказывают, что так называемые гендерно разнообразные, гендерно сбалансированные предприятия, то есть команды, в которых представлены не только мужчины среднего возраста с белой кожей, а различные слои населения, здесь не только мужчины и женщины, но и люди с разными культурными бэкграундами. Такие команды всегда работаю намного лучше. В однобокость нельзя уходить. Похвастаться мы можем сегодня как страна Эстония тем, что мы приходим к тому, что у всех людей должны быть одинаковые возможности делать то, что они хотят –в бизнесе, политике, творчестве, технологическом секторе. Это здорово. Единственное, что хочется, чтобы и медиа, и организаторы мероприятий больше приглашали больше разных людей, а не только тех, к кому мы уже привыкли», – подводит итог Яна.