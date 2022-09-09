УМЕРЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ! ⟩ Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан вышел в свет явно без нижнего белья

Алексей предстает перед поклонниками в поистине королевском образе, хотя сам себя он назвал почему-то Снегурочкой. Видимо, из-за огромного головного убора, напоминающего кокошник. Каблуки его черных босоножек для стриптизерш явно превышают 10 сантиметров и выгодно подчеркивают длину ног Алексея. Сам наряд, как написал кто-то из комментаторов, идеально подошел бы и для роли в фильме про Древний Египет, очень уж Солтан в этом одеянии напоминает фараона. Но надел ли стилист нижнее белье? Этот вопрос задают подписчики, и ответа пока нет.