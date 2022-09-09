В искусстве привлекать к себе внимание стилисту Алексею Солтану равных нет. Каждый его выход в свет или фотосессия - это восторженные комментарии поклонников, восхищение или, наоборот, недоумение и осуждение.
УМЕРЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ! ⟩ Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан вышел в свет явно без нижнего белья
Очередной снимок Солтана уже второй день производит фурор в соцсетях. Геолокацией поста стоит Kanal2.
Алексей предстает перед поклонниками в поистине королевском образе, хотя сам себя он назвал почему-то Снегурочкой. Видимо, из-за огромного головного убора, напоминающего кокошник. Каблуки его черных босоножек для стриптизерш явно превышают 10 сантиметров и выгодно подчеркивают длину ног Алексея. Сам наряд, как написал кто-то из комментаторов, идеально подошел бы и для роли в фильме про Древний Египет, очень уж Солтан в этом одеянии напоминает фараона. Но надел ли стилист нижнее белье? Этот вопрос задают подписчики, и ответа пока нет.
«Снегур’ка, которую вы заслужили! П.С. Свадьбы, корпоративы, похороны -заказывайте!» - подписал фотографию Солтан. С чувством юмора, как и с чувстом стиля, у него все великолепно!
Как вы считаете, надел ли Алексей Солтан нижнее белье?