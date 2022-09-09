Первое полнолуние осени 2022 года пройдет 10 сентября в знаке Зодиака Рыбы. Рассказываем, как в этот важный период не испортить себе жизнь ненужными действиями.
Чего точно нельзя делать в ореховое полнолуние 10 сентября, когда Меркурий станет ретроградным
Ближайшее осеннее полнолуние случится уже 10 сентября, пишет Life. Называют его Ореховым или Кукурузным, потому что именно на этот период раньше приходился активный сбор урожая этих растений. Полнолуние в первый месяц осени называют ещe Урожайным – отсылка к концу летнего сезона. Называть эту фазу Луны так придумали когда-то фермеры, потому что естественный спутник Земли появлялся на горизонте достаточно рано, освещал ночное небо и давал земледельцам шанс успеть закончить дела. Как ни странно, но помимо сбора урожая на начало осени приходилось очень много свадеб, из-за чего полнолуние 10 сентября иногда называют ещe и Брачным.
Что принесет полнолуние 10 сентября 2022 года?
Осенью 2022 года Ореховое полнолуние в сентябре наступит в знаке зодиака Рыбы. Что это значит? Что вы почувствуете прилив вдохновения, появится много креативных идей и нестандартных решений сложных вопросов, которые мучили долгое время. Ещё полнолуние 10 сентября усилит вашу интуицию, из-за чего риск совершить роковую ошибку уменьшится в разы.
10 же сентября, одновременно с Брачным полнолунием, Меркурий станет ретроградным. Всего за год таких явлений, когда кажется, будто планета развернулась и начала крутиться в обратную сторону, обычно три или четыре. Ближайший период ретроградности самой близкой к Солнцу планеты начнeтся завтра и продлится до 2 октября 2022 года. Эзотерики предупреждают, что в этот временной промежуток можно испытывать серьeзные проблемы в финансовой сфере, карьере и любовных делах. Так, а чего конкретно нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября, а что можно и нужно сделать обязательно?
Чего категорически нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября
Чтобы не привлечь в жизнь негатив, в Кукурузное полнолуние стоит воздержаться от ссор и выяснения отношений. Любые негативные эмоции вернутся к вам с двойной силой. В Ореховое полнолуние категорически нельзя злиться, выводить на конфликт других людей и вспоминать старые обиды.
Чтобы не остаться нищим, в полнолуние воздержитесь от трат и не начинайте строить планы, на которые придeтся потратить большую сумму денег. Велики риски обмана со стороны партнeров по бизнесу, из-за чего проводить деловые встречи и подписывать важные контракты 10 сентября тоже не следует.
Если возникли проблемы с принятием решений в других сферах жизни, за советом стоит обратиться к женщине. Мужская помощь в Ореховое полнолуние выйдет вам боком и только умножит проблемы.
В начале ретроградного Меркурия в полнолуние 10 сентября никак нельзя паниковать. Проблема, образовавшаяся в этот день, покажется катастрофичной и нерешаемой. Исключите риски принятия неправильного решения в первое осеннее полнолуние и не поддавайтесь сомнительным идеям. Перетерпите панику Орехового полнолуния в знаке зодиака Рыбы, которое и наделит вас такими сильными эмоциями, – потом поймeте, что у страха глаза велики.
Постарайтесь не выдать секретов, не рассказывайте малознакомым людям про себя и личную жизнь. Считается, что недоброжелатели 10 сентября 2022-го будут особенно сильны. Полученную информацию враги вскоре используют против вас.
Ещe в Ореховое полнолуние не нужно спорить. Собеседника переубедить вы не сможете, а негатив от ссоры только испортит день и многократно приумножится. Лучше 10 сентября соблюдать нейтралитет.
Что можно и нужно делать в Ореховое полнолуние 10 сентября
В Брачное полнолуние можно устроить романтическое свидание со второй половинкой, которое обязательно пройдёт удачно. Луна в знаке зодиака Рыбы настроит обоих на атмосферу нежности и любви.
Чтобы избавиться от проблем, следует выписать всe волнующее вас на бумагу. Ореховое полнолуние поможет найти верные и быстрые решения к каждому пункту.
Если вы человек верующий, 10 сентября можно сходить в церковь и помолиться о личном счастье, удаче в семье, в любви, о скорой свадьбе. Загадайте в голове образ идеального партнeра. В период Кукурузного полнолуния все мечты про любовь обязательно сбудутся.