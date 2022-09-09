Чего точно нельзя делать в ореховое полнолуние 10 сентября, когда Меркурий станет ретроградным

Ближайшее осеннее полнолуние случится уже 10 сентября, пишет Life. Называют его Ореховым или Кукурузным, потому что именно на этот период раньше приходился активный сбор урожая этих растений. Полнолуние в первый месяц осени называют ещe Урожайным – отсылка к концу летнего сезона. Называть эту фазу Луны так придумали когда-то фермеры, потому что естественный спутник Земли появлялся на горизонте достаточно рано, освещал ночное небо и давал земледельцам шанс успеть закончить дела. Как ни странно, но помимо сбора урожая на начало осени приходилось очень много свадеб, из-за чего полнолуние 10 сентября иногда называют ещe и Брачным.

Что принесет полнолуние 10 сентября 2022 года?

Осенью 2022 года Ореховое полнолуние в сентябре наступит в знаке зодиака Рыбы. Что это значит? Что вы почувствуете прилив вдохновения, появится много креативных идей и нестандартных решений сложных вопросов, которые мучили долгое время. Ещё полнолуние 10 сентября усилит вашу интуицию, из-за чего риск совершить роковую ошибку уменьшится в разы.