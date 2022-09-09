Дети Меган Маркл и принца Гарри после смерти королевы станут принцем и принцессой

Новость о смерти Елизаветы II 8 сентября шокировала весь мир. Кроме того, внезапная кончина монарха «привела в движение» линию наследования престола — новым королем объявлен Чарльз, он же Карл III. И заставила и других членов семьи взять себе новые имена и титулы.

Самое большое «повышение», помимо назначения нового короля, в теории получат дети Меган Маркл и принца Гарри — сын Арчи и дочь Лилибет, названная в честь королевы. Дети герцога и герцогини Сассекских теперь автоматически принц Арчи и принцесса Лилибет. А все благодаря малоизвестному указу, изданному королем Георгом V более века назад. Согласно его распоряжению, дети и внуки действующего монарха носят соответствующую регалию.

В скандальном интервью Меган Маркл Опре Уинфри в 2021 году тогда еще беременная вторым ребенком герцогиня Сассекская в сердцах рассказала о своей «боли» из-за того, что «Арчи было отказано в королевских почестях и титуле». «Я обеспокоена темой безопасности нашего сына. Получается, первый цветной член этой семьи не будет титулован так же, как другие внуки», — заявила тогда она. Правда, предположение Меган о том, что это было сделано преднамеренно, не верно и не подтверждается фактами и юридическими документами.

В частности, в уставе короля Георга V говорится, что только «дети любого Суверена Королевства и дети сыновей любого такого Суверена и старшего живого сына старшего сына принца Уэльского должны иметь и во все времена сохранять и пользоваться стилем, титулом или атрибутом Королевского Высочества с их титульным достоинством принца или принцессы с приставкой к их соответствующим христианским именам или с их другими почетными титулами». А это значит, что с восхождением Карла III на трон все его внуки становятся принцами и принцессами.