ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Почему Финляндия не закрыла границы для россиян? Отвечает президент Эстонии Алар Карис

Восьмого сентября по всем СМИ пронеслась новость о том, что Эстония с 19 сентября запретит гражданам России, имеющих краткосрочную шенгенскую визу, въезд через внешнюю границу ЕС. То же самое не позднее указанной выше даты сделают Латвия, Литва и Польша. Финляндия пока не отважилась на этот шаг и ожидает решения Еврокомиссии.