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ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Почему Финляндия не закрыла границы для россиян? Отвечает президент Эстонии Алар Карис

Limon.ee
Почему Финляндия не закрыла границы для россиян? Отвечает президент Эстонии Алар Карис
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Фото: Pilt videost

Восьмого сентября по всем СМИ пронеслась новость о том, что Эстония с 19 сентября запретит гражданам России, имеющих краткосрочную шенгенскую визу, въезд через внешнюю границу ЕС. То же самое не позднее указанной выше даты сделают Латвия, Литва и Польша. Финляндия пока не отважилась на этот шаг и ожидает решения Еврокомиссии. 

Как мы знаем, паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки прекрасно развито, а пограничный контроль на данный момент отсутствует, поэтому россиянам не составит труда попасть в Эстонию таким путем, если граница Финляндии останется для них открытой. 

Вопросами границы в последние месяцы активно занималось правительство Эстонской Республики, и мы понимаем, что президент нашей страны это не решает, но на фестивале Station Narva нельзя было не поинтересоваться его мнением. А премьер-министр на эту тему уже высказалась. 

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