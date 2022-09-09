Восьмого сентября по всем СМИ пронеслась новость о том, что Эстония с 19 сентября запретит гражданам России, имеющих краткосрочную шенгенскую визу, въезд через внешнюю границу ЕС. То же самое не позднее указанной выше даты сделают Латвия, Литва и Польша. Финляндия пока не отважилась на этот шаг и ожидает решения Еврокомиссии.
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ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Почему Финляндия не закрыла границы для россиян? Отвечает президент Эстонии Алар Карис
Почему Финляндия не закрыла границы для россиян? Отвечает президент Эстонии Алар Карис
Как мы знаем, паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки прекрасно развито, а пограничный контроль на данный момент отсутствует, поэтому россиянам не составит труда попасть в Эстонию таким путем, если граница Финляндии останется для них открытой.