17 сентября во второй раз пройдет всеэстонский День Леса. В этот день все связанные с лесным сектором школы, профессиональные работники и предприятия проводят мероприятия в рамках которых можно научится выживанию, заботе о лесе, лесной кухне, можно будет посадить собственный лес, узнать секреты рыбалки и охоты и даже посетить лосиную свадьбу. Более подробную информацию можно найти по адресу metsarahvapaev.ee. Все мероприятия Дня Леса бесплатны для его участников.
Через неделю по всей Эстонии пройдет День Леса который подарит эстоноземельцам более 50 мероприятий
Хаана Зуба-Рейнсалу, президент MTÜ Eesti Metsaselts и директор Лууаскйо школы лесничества: «Проведению Дня Леса помогают охотники и профессиональные гиды, лесничие и кайтселийт, собственники леса и предприятия лесной промышленности которые в этот день делают все, чтобы жители нашей страны по-настоящему насладились лесными впечатлениями. В этом году, когда на территорию Европы пришла война, люди особенно интересуются вопросами выживания и подготовки к кризису и интерес к этой теме особенно высок. Но кроме защиты и убежища лес предлагает нам и отдых, сырье, продукты питания и исходя из всего этого разнообразия мы и предлагаем классный лесной опыт как маленьким так и взрослым гостям леса.»
Зуба-Рейнсалу советует гостям праздника посетить лесные походы и экскурсии которые предлагаются по всей Эстонии. «Зачастую мы не представляем насколько много интересного скрывается в »обычном« лесу. Но если Вы один раз найдете время чтобы пойти в поход с настоящим лесничим или ученым, я уверена это перевернет Ваше представление о лесной жизни,» добавила она.
День Леса предлагает много интересного как для маленьких так и взрослых гостей. Для детей проводится несколько лесных походов и учебных курсов начиная от скаутов (Скауты ждут гостей в охотничьем замке Тагаметса, Ярвамаа) и заканчивая знакомством с белочками (Поход около «Беличьего» хутора Orava, Рапламаа). Для того, чтобы познакомиться с детскими мероприятиями, просим выбрать соответствующий фильтр на странице metsarahvapaev.ee.
Многие организаторы пообещали своим гостям и встречу с дикими животными, например в лосями и бобрами. Кроме того в рамках Дня Леса есть несколько мероприятий где за один день можно будет как познакомиться с лесной техникой, пойти в поход, научиться секретам походной кухни или посадить собственный лес. Более подробная информация в том числе и на русском языке находится по адресу https://metsarahvapaev.ee/ru/ или на странице в Facebook facebook.com/metsarahvapaev.
Мероприятие организует НКО Eesti Metsaselts а его проведение поддерживают Центр Природоохранных Инвестиций (KIK), НКО Союз деревообрабатывающих предприятий Эстонии и НКО Союз Частных Лесособственников Эстонии. Участие в Дне Леса бесплатно для всех его гостей. Найдите подходящее для себя мероприятие среди более чем 50 возможностей и зарегистрируйте своё участие. До встречи в лесу!