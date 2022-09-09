Через неделю по всей Эстонии пройдет День Леса который подарит эстоноземельцам более 50 мероприятий

Хаана Зуба-Рейнсалу, президент MTÜ Eesti Metsaselts и директор Лууаскйо школы лесничества: «Проведению Дня Леса помогают охотники и профессиональные гиды, лесничие и кайтселийт, собственники леса и предприятия лесной промышленности которые в этот день делают все, чтобы жители нашей страны по-настоящему насладились лесными впечатлениями. В этом году, когда на территорию Европы пришла война, люди особенно интересуются вопросами выживания и подготовки к кризису и интерес к этой теме особенно высок. Но кроме защиты и убежища лес предлагает нам и отдых, сырье, продукты питания и исходя из всего этого разнообразия мы и предлагаем классный лесной опыт как маленьким так и взрослым гостям леса.»

Зуба-Рейнсалу советует гостям праздника посетить лесные походы и экскурсии которые предлагаются по всей Эстонии. «Зачастую мы не представляем насколько много интересного скрывается в »обычном« лесу. Но если Вы один раз найдете время чтобы пойти в поход с настоящим лесничим или ученым, я уверена это перевернет Ваше представление о лесной жизни,» добавила она.