ФОТО ⟩ Ника Марула пожелала Эстонии спокойной ночи так, что вряд ли кто-то смог уснуть

«Спокойной ночи, Эстония!» – подписала снимок певица, на котором она позирует в черном купальнике на фоне светящихся небоскребов.

Ника Марула активно занимается не только творчеством, но и регулярно и креативно обновляет свои странички в социальных сетях. Так, например, на TikTok девушки подписались уже почти 400 тысяч человек.