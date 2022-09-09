Пт, 9.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Ника Марула пожелала Эстонии спокойной ночи так, что вряд ли кто-то смог уснуть

Limon.ee
Ника Марула пожелала Эстонии спокойной ночи так, что вряд ли кто-то смог уснуть
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ника Марула
Ника Марула Фото: Соцсети

Эстонская певица Ника Марула сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе. Из отпуска девушка дразнит поклонников жаркими снимками.

«Спокойной ночи, Эстония!» – подписала снимок певица, на котором она позирует в черном купальнике на фоне светящихся небоскребов. 

Ника Марула активно занимается не только творчеством, но и регулярно и креативно обновляет свои странички в социальных сетях. Так, например, на TikTok девушки подписались уже почти 400 тысяч человек.

Ключевые слова
Наверх