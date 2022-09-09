Эстонская певица Ника Марула сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе. Из отпуска девушка дразнит поклонников жаркими снимками.
ФОТО ⟩ Ника Марула пожелала Эстонии спокойной ночи так, что вряд ли кто-то смог уснуть
Ника Марула пожелала Эстонии спокойной ночи так, что вряд ли кто-то смог уснуть
«Спокойной ночи, Эстония!» – подписала снимок певица, на котором она позирует в черном купальнике на фоне светящихся небоскребов.
Ника Марула активно занимается не только творчеством, но и регулярно и креативно обновляет свои странички в социальных сетях. Так, например, на TikTok девушки подписались уже почти 400 тысяч человек.
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