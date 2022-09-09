Умер режиссер Инго Нормет: «сегодня он шагнул в другую реальность, и сделал это со свойственной ему скромностью...»

Сын Инго Нормета, телеведущий Март Нормет, поделился в социальных сетях душещипательным некрологом с милой фотографией своего отца Инго в очках виртуальной реальности.

«На фотографии изображен мой отец в виртуальной реальности четыре года назад. Сегодня в 20:00 он шагнул в другую реальность», - пишет Март Нормет.

«И он сделал это со свойственной ему скромностью - он впустил королеву Англии во врата рая, прежде чем сам вошел туда, а затем вошел сам, без лишней суеты и беспокойства.»

Инго Нормет родился 8 июня 1946 года в Таллине. В 1969 году он окончил Московский государственный театральный институт (ГИТИС) по специальности «режиссура», а затем учился в Ленинградском институте театра и кинематографии и Хельсинском театральном университете.

После окончания института работал режиссером и главным актером в театре Эндла. В 1991 году стал главным режиссером телевизионного театра ETV. Позже Инго Нормет работал преподавателем и режиссером в школе драмы EMTA, а с 1996 года был ее профессором.

Ingo Normet Фото: Sander Ilvest

Нормет также руководил четырьмя классами в Школе драмы, готовил режиссеров и создал театральную библиотеку школы.

Инго Нормет преподавал в нескольких европейских театральных школах и поставил более 110 спектаклей в Эстонии и Финляндии, а также для телевизионного театра ETV.

С 1993 по 1995 год он возглавлял Эстонскую ассоциацию режиссеров и был заместителем председателя Эстонского фонда национальной культуры.