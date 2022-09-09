8 сентября в возрасте 76 лет скончался выдающийся эстонский театральный педагог и режиссер Инго Нормет. О своем отце вспоминает в социальных сетях журналист Март Нормет.
Умер режиссер Инго Нормет: «сегодня он шагнул в другую реальность, и сделал это со свойственной ему скромностью...»
Сын Инго Нормета, телеведущий Март Нормет, поделился в социальных сетях душещипательным некрологом с милой фотографией своего отца Инго в очках виртуальной реальности.
«На фотографии изображен мой отец в виртуальной реальности четыре года назад. Сегодня в 20:00 он шагнул в другую реальность», - пишет Март Нормет.
«И он сделал это со свойственной ему скромностью - он впустил королеву Англии во врата рая, прежде чем сам вошел туда, а затем вошел сам, без лишней суеты и беспокойства.»
Инго Нормет родился 8 июня 1946 года в Таллине. В 1969 году он окончил Московский государственный театральный институт (ГИТИС) по специальности «режиссура», а затем учился в Ленинградском институте театра и кинематографии и Хельсинском театральном университете.
После окончания института работал режиссером и главным актером в театре Эндла. В 1991 году стал главным режиссером телевизионного театра ETV. Позже Инго Нормет работал преподавателем и режиссером в школе драмы EMTA, а с 1996 года был ее профессором.
Нормет также руководил четырьмя классами в Школе драмы, готовил режиссеров и создал театральную библиотеку школы.
Инго Нормет преподавал в нескольких европейских театральных школах и поставил более 110 спектаклей в Эстонии и Финляндии, а также для телевизионного театра ETV.
С 1993 по 1995 год он возглавлял Эстонскую ассоциацию режиссеров и был заместителем председателя Эстонского фонда национальной культуры.
Инго Нормет был удостоен премии Антса Лаутера, ордена «Белая звезда» IV степени и награды за жизненные достижения от Культурного фонда Эстонии.