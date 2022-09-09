Гороскоп на 9 сентября 2022: Тельцам – потери, Скорпионам – вещие сны, Водолеям – обман

Лев

Львы полны энергии и жизненных сил, однако импульсивность и эмоциональная несдержанность могут становиться источником проблем. Опрометчивые решения могут обернуться самыми непредсказуемыми результатами и будут играть против вас. Сегодня Львам нужно ограничить общение с окружающими и разобраться со своими мыслями и чувствами. Определившись со своими желаниями, вы сможете найти внутреннюю гармонию. Не самый удачный день для свиданий и романтических знакомств.

Дева

В первой половине дня Девам стоит проявить предельную внимательность и рассудительность. Не стоит принимать поспешных решений и действовать на эмоциях. Не исключено, что вам придется решать проблемы других или исправлять чужие ошибки. Вы не боитесь ответственности и это поможет преодолеть затруднения и выполнить задачу. Во второй половине дня нужно избегать физических нагрузок. Отправляйтесь на свидание.

Весы

Этот день будет благоприятным для укрепления деловых и дружеских связей. Ваше обаяние на высоте, вы сможете убедить практически любого в своей правоте. Не исключено что вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, от которых будет зависеть ваше карьерное продвижение. К заманчивым предложениям нужно относиться с осторожностью. Небольшая поездка со своей второй половинкой принесет массу новых впечатлений.

Скорпион