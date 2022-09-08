ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Иорданец, осужденный за домашнее насилие, будет выдворен из Эстонии. Бывшая жена: он все равно меня найдет!

14 июня этого года из квартиры в Ласнамяэ был сделан звонок в службу спасения, который в конечном счете и привел в здание суда Ахмада Абдула, гражданина Иордании, работавшего поваром в одном из ресторанов Таллинна.

В четверг утром, 8 сентября, отец троих детей был признан виновным в повторном домашнем насилии на слушании в Харьюском уездном суде.

«Фотограф... Почему здесь журналист?» – 39-летний Ахмад Абдул, закованный в наручники и сопровождаемый полицией, вошел в зал суда, недоумевая. Выступая на арабском языке при помощи переводчика, присутствовавшего в зале суда, он попросил разрешения обратиться к своему адвокату и прокурору.

Через несколько минут слушание суда было частично закрыто в интересах несовершеннолетних. Журналистов попросили покинуть зал.

На слушание также присутствовала бывшая эстонская сожительница Ахмада Абдула и мать его троих детей. Именно она сделала роковой звонок в службу спасения 14 июня. «Он хорошо говорит. Манипулятор», – сказала она, сидя в зале суда еще до прихода экс-сожителя.

Пара, прожившая вместе 17 лет, десять из них жила в Иордании, а затем неожиданно переехала в Таллинн, предположительно по инициативе самого Ахмада. Пока судья принимал решение, Ахмад Абдул хотел поговорить со своей бывшей женой. Хотя бывшие сожители разговаривали друг с другом на арабском языке в присутствии полиции, посторонних попросили удалиться из зала суда.