Их 17-летний брак закончился ссорой в уездном суде. Ахмад Абдул, гражданин Иордании, приговоренный к тюремному заключению за неоднократное физическое насилие, будет депортирован из Эстонии, пишет Elu24.
ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Иорданец, осужденный за домашнее насилие, будет выдворен из Эстонии. Бывшая жена: он все равно меня найдет!
14 июня этого года из квартиры в Ласнамяэ был сделан звонок в службу спасения, который в конечном счете и привел в здание суда Ахмада Абдула, гражданина Иордании, работавшего поваром в одном из ресторанов Таллинна.
В четверг утром, 8 сентября, отец троих детей был признан виновным в повторном домашнем насилии на слушании в Харьюском уездном суде.
«Фотограф... Почему здесь журналист?» – 39-летний Ахмад Абдул, закованный в наручники и сопровождаемый полицией, вошел в зал суда, недоумевая. Выступая на арабском языке при помощи переводчика, присутствовавшего в зале суда, он попросил разрешения обратиться к своему адвокату и прокурору.
Через несколько минут слушание суда было частично закрыто в интересах несовершеннолетних. Журналистов попросили покинуть зал.
На слушание также присутствовала бывшая эстонская сожительница Ахмада Абдула и мать его троих детей. Именно она сделала роковой звонок в службу спасения 14 июня. «Он хорошо говорит. Манипулятор», – сказала она, сидя в зале суда еще до прихода экс-сожителя.
Пара, прожившая вместе 17 лет, десять из них жила в Иордании, а затем неожиданно переехала в Таллинн, предположительно по инициативе самого Ахмада. Пока судья принимал решение, Ахмад Абдул хотел поговорить со своей бывшей женой. Хотя бывшие сожители разговаривали друг с другом на арабском языке в присутствии полиции, посторонних попросили удалиться из зала суда.
Запрет на въезд в Эстонию
После сорокаминутного слушания суд приговорил Ахмада Абдула к одному году и шести месяцам тюремного заключения, из этого срока высчитываются отбытые под стражей три месяца. Полиция арестовала мужчину 14 июня.
Следующей осенью, когда мужчина выйдет из тюрьмы, он будет немедленно депортирован. Кроме того, Ахмаду Абдулу будет на пять лет запрещен въезд в Эстонию.
Хотя Абдул и будет депортирован после освобождения, его бывшая спутница жизни не верит, что на этом история закончится. «Он вернется и найдет меня. На сегодня ситуация такова, что дети боятся своего отца», – со слезами на глазах призналась она, покидая зал суда. «Я знаю, что он не оставит ни меня, ни детей в покое».
«Время покажет, но у меня на сердце плохое предчувствие... Нельзя просто так взять и выбросить 17 лет из жизни…, – говорит она, а потом добавляет. – Как говорит моя мама: то, что тебя не убивает, делает сильнее».