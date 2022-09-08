АСТРОЛОГ ⟩ Каю Каллас ждут трудные времена: осень принесет большие испытания

В этот период от того, как Кая решит использовать свою силу, будет зависеть ее будущее. Существует вполне реальный риск оступиться и сделать неверные шаги. С другой стороны, личность Каи может быть атакована таким образом, что это подорвет ее изнутри. Ситуация борьбы, в которой она не сможет удержать свои собственные позиции, может полностью истощить ее. Что бы ни казалось на первый взгляд, этот период затмения каким-то образом втянет Каю в состояние бессилия.

Уязвимость выходит наружу

Однако само затмение 25 октября ставит Каю в противостояние с Хироном, что указывает на активизацию в ней глубокой раны или уязвимости. Посмотрим, что будет дальше, но совпадение всех этих позиций говорит о том, что в Кае происходят какие-то изменения, и ее доселе сильная власть начинает давать трещину.

Период тени закладывает основу для получения энергии и тенденций последующих шести месяцев. Так же, как прошлый период дал Кае силы на несколько месяцев, похоже, что в предстоящем периоде произойдет обратное.

Весной будет главное потрясение

Натальная карта Каи Каллас также показывает, что весной она столкнется с квадратом транзитного Нептуна к своему Солнцу (наступает 11 мая 2023 года, но уже оказывает влияние заблаговременно). Соединение было очень близким еще в июне, но окончательным оно будет только следующей весной. На этом этапе человек часто отступает от своей текущей роли в жизни, и наступает временный кризис идентичности – он чувствует, что уже не является тем, кем считал себя долгое время, но также не понимает, кто он сейчас. Это время распада прежней личности, причем на довольно глубоком уровне.