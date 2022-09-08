Весной небеса показали, что премьер Эстонии Кая Каллас получает извне большую дозу энергии и достойно продержится еще шесть месяцев. Однако теперь этот период подходит к концу, пишет астролог Маргит Корбе на портале Elu24. Что ждет премьер-министра Эстонии впереди?
АСТРОЛОГ ⟩ Каю Каллас ждут трудные времена: осень принесет большие испытания
В мае астролог Маргит Корбе, изучив натальную карту премьер-министра, спрогнозировала, что Кая Каллас набралась сил и, несмотря на все сложности, достойно продержится еще полгода. Впрочем, так и произошло.
«На данный момент этот период еще не совсем закончился, но мы постепенно приближаемся к новому этапу ее жизни – периоду тени (начиная с 25 октября), тогда произойдут сдвиги, которые уже не будут так сильно поддерживать Каю Каллас», – говорит астролог.
Цепляться за старое уже не поможет
Именно во время первого затмения (26 октября, за неделю до и после) транзитные Лунные узлы, другими словами, кармические узлы Каи, входят в сопряжение с Сатурном, внося пессимизм и ограничения в ее деятельности. Начнут появляться сильные блоки, и все усложнится. Возможно, что в это время установки и взгляды Каи Каллас вызовут сильное противостояние с общественностью, что приведет к значительной потере ее популярности.
По словам астролога, премьер очень сильно цепляется за структуру, которая больше не работает и за которую не следует цепляться (это может быть ее должность или что-то другое). Но в то же время здесь такой запас прочности, что это может удерживать ее какое-то время на месте, хотя и создает сильное напряжение, в таком состоянии сложно находиться долго.
Атаки, которые могут выйти из-под контроля
В это же время Марс перейдет в знак Козерога, заставив Каю интенсивно бороться или бросив ее в ситуацию, когда придется ожесточенно бороться. А всего через несколько дней – 30 октября – Марс станет ретроградным, напряжение в воздухе возрастет.
В этот период от того, как Кая решит использовать свою силу, будет зависеть ее будущее. Существует вполне реальный риск оступиться и сделать неверные шаги. С другой стороны, личность Каи может быть атакована таким образом, что это подорвет ее изнутри. Ситуация борьбы, в которой она не сможет удержать свои собственные позиции, может полностью истощить ее. Что бы ни казалось на первый взгляд, этот период затмения каким-то образом втянет Каю в состояние бессилия.
Уязвимость выходит наружу
Однако само затмение 25 октября ставит Каю в противостояние с Хироном, что указывает на активизацию в ней глубокой раны или уязвимости. Посмотрим, что будет дальше, но совпадение всех этих позиций говорит о том, что в Кае происходят какие-то изменения, и ее доселе сильная власть начинает давать трещину.
Период тени закладывает основу для получения энергии и тенденций последующих шести месяцев. Так же, как прошлый период дал Кае силы на несколько месяцев, похоже, что в предстоящем периоде произойдет обратное.
Весной будет главное потрясение
Натальная карта Каи Каллас также показывает, что весной она столкнется с квадратом транзитного Нептуна к своему Солнцу (наступает 11 мая 2023 года, но уже оказывает влияние заблаговременно). Соединение было очень близким еще в июне, но окончательным оно будет только следующей весной. На этом этапе человек часто отступает от своей текущей роли в жизни, и наступает временный кризис идентичности – он чувствует, что уже не является тем, кем считал себя долгое время, но также не понимает, кто он сейчас. Это время распада прежней личности, причем на довольно глубоком уровне.
Это чрезвычайно чувствительное время, когда лучше всего находиться вдали от посторонних глаз и в окружении заботливых людей. Иногда также происходит смятение и саморазочарование, переосмысление взглядов и ценностей. При худшем сценарии возникает скандал, который разрушает общественный имидж человека. В духовном плане, однако, это время необходимо для того, чтобы открыть заново свою душу и переродиться. По сути, время отдыха.