Пользователи заподозрили знаменитость в употреблении запрещенных веществ.
ВИДЕО ⟩ Похожая на бомжа супермодель и актриса Кара Делевинь напугала своим внешним видом
Известная модель и актриса Кара Делевинь серьезно напугала Сеть своим внешним видом.Подписчики заподозрили знаменитость в употреблении запрещенных веществ после того, как британский таблоид Daily Mail опубликовал кадры нахождения Кары в аэропорту Лос-Анджелеса.
Оказалось, что 30-летняя модель приехала в воздушную гавань с ассистенткой и собакой Альфи, опоздав на два часа. Кара Делевинь должна была улететь на частном самолете рэпера Jay-Z но, едва успев зайти в самолет, она вышла из него по непонятным причинам. При этом на модели была надета футболка с портретом Бритни Спирс, спортивные штаны и желтые носки.
На ней не было обуви, а ее волосы явно были грязными. Что именно произошло с моделью – неизвестно. Ни сама Кара, ни ее представители не комментируют инцидент в лос-анджелесском аэропорту.