ВИДЕО ⟩ Похожая на бомжа супермодель и актриса Кара Делевинь напугала своим внешним видом

Известная модель и актриса Кара Делевинь серьезно напугала Сеть своим внешним видом.Подписчики заподозрили знаменитость в употреблении запрещенных веществ после того, как британский таблоид Daily Mail опубликовал кадры нахождения Кары в аэропорту Лос-Анджелеса.

Оказалось, что 30-летняя модель приехала в воздушную гавань с ассистенткой и собакой Альфи, опоздав на два часа. Кара Делевинь должна была улететь на частном самолете рэпера Jay-Z но, едва успев зайти в самолет, она вышла из него по непонятным причинам. При этом на модели была надета футболка с портретом Бритни Спирс, спортивные штаны и желтые носки.