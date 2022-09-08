В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II.
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Королева Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI. В этот момент принцесса и ее муж принц Филипп находились в поездке по странам Содружества, которая была прервана смертью Его Величества короля Георга VI. В этот же день старшая дочь короля – принцесса Елизавета – стала новой королевой Великобритании. 8 февраля 1952 года, сопровождаемая своим супругом Филиппом, Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца. С последними его словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.
На 12 траурных дней с момента смерти королевы и до ее погребения деловая и светская жизнь в стране остановится. Будут закрыты фондовые биржи, банки, а телеканалы, в частности BBC, сменит свой брендинг с красного на черный, с эфиров будут сняты все развлекательные программы. День похорон монарха будет объявлен официальным выходным.