Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI. В этот момент принцесса и ее муж принц Филипп находились в поездке по странам Содружества, которая была прервана смертью Его Величества короля Георга VI. В этот же день старшая дочь короля – принцесса Елизавета – стала новой королевой Великобритании. 8 февраля 1952 года, сопровождаемая своим супругом Филиппом, Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца. С последними его словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.