Ретроградный Меркурий 9 сентября: почему бывшие напомнят о себе

Даже если вы не знаток астрологии, то о ретроградном Меркурии точно когда-то что-то слышали. Это планетарное явление сегодня настолько обсуждаемо, что вызывает массу страхов и предубеждений, а какие-либо неудачи — от забытых ключей до внезапно сломанного телефона — очень часто связывают именно с ним. Так как с 9-го сентября нас снова ждет это удивительное и контрастное явление, мы решили заранее предупредить о подвохах, которые будут преследовать знаки зодиака до 2 октября.

С научной точки зрения ретроградный Меркурий — это космическая иллюзия, во время которой планета меняет курс и движется как бы «назад по небу». Обычно такое движение происходит 3-4 раза в год. В 2022-м ретроградный Меркурий обрушился на наши головы уже трижды, и теперь, с 9-го сентября по 1 октября, мы встретимся с ним в предпоследний раз: потом Меркурий снова будет фонить с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023-го.

Влияют на него и знаки зодиака. Важно сказать, что предпоследний ретроградный Меркурий в этом году пройдет под знаком Девы, лишь немного заглядывая в эру Весов. В обычное время этот период характеризуется резкими изменениями, формированием новых инициатив и активным развитием личных талантов, однако во время ретрограда все эти плюсы сходят на нет.