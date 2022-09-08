Woman разобрался, какие трудности готовит нам новое минорное положение одной из самых агрессивных планет.
Ретроградный Меркурий 9 сентября: почему бывшие напомнят о себе
Даже если вы не знаток астрологии, то о ретроградном Меркурии точно когда-то что-то слышали. Это планетарное явление сегодня настолько обсуждаемо, что вызывает массу страхов и предубеждений, а какие-либо неудачи — от забытых ключей до внезапно сломанного телефона — очень часто связывают именно с ним. Так как с 9-го сентября нас снова ждет это удивительное и контрастное явление, мы решили заранее предупредить о подвохах, которые будут преследовать знаки зодиака до 2 октября.
С научной точки зрения ретроградный Меркурий — это космическая иллюзия, во время которой планета меняет курс и движется как бы «назад по небу». Обычно такое движение происходит 3-4 раза в год. В 2022-м ретроградный Меркурий обрушился на наши головы уже трижды, и теперь, с 9-го сентября по 1 октября, мы встретимся с ним в предпоследний раз: потом Меркурий снова будет фонить с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023-го.
Влияют на него и знаки зодиака. Важно сказать, что предпоследний ретроградный Меркурий в этом году пройдет под знаком Девы, лишь немного заглядывая в эру Весов. В обычное время этот период характеризуется резкими изменениями, формированием новых инициатив и активным развитием личных талантов, однако во время ретрограда все эти плюсы сходят на нет.
Парадокс Меркурия заключается в том, что в обычные периоды, мы мчимся, как на скоростном экспрессе — все мелькает, пока мы теряемся в суете будней и в погоне за успехом. А когда Меркурий входит в ретроград, три или четыре раза в год, наш скоростной поезд притормаживает, останавливается на станции, и уже там нам нужно расплатиться со всеми кармическими долгами. Нам приходится сойти с поезда и оглянуться по сторонам. Возможно, заметить вдали платформы силуэты знакомых, но уже потерянных для нас людей. Ретроградный Меркурий именно об этом — о старых долгах, недоделанных проектах и несказанных словах.
Если обычно Меркурий приносит мелкие бытовые неурядицы, то теперь (из-за положения в Деве и Весах) он будет про межличностные отношения. В эти дни всплывут прошлые неразрешенные конфликты, старые обиды и претензии друг к другу. Возможно, в вашу жизнь вернутся бывшие возлюбленные — однако не спешите вступать в новую романтическую авантюру: помните, что они также несут на себе бремя ретрограда, затуманивающее разум. В плане эксов этот период хорош лишь тем, что при осознании нерешенных и незабытых проблем можно просто взять себя в руки и разрешить ситуацию к лучшему.
Особенно сильно ретроградный период повлияет на тех, кто родился в знаках кардинального креста: Весов в период с 26.09 по 07.10, Овнов с 25.03 по 06.04, Раков в период с 25.06 по 06.07 и Козерогов с 26.12 по 07.01.
Как справиться без потерь?
Принимайте ход событий, не нервничайте и соблюдайте спокойствие — плывите по течению. Помните, что реальное положение Меркурия и все его «ужасы» слишком утрированы. Все, что делает с нами этот период — просто на три недели своей ретроградности возвращает нас к самим себе, к истокам. Займитесь собой, переосмыслите свои цели: туда ли вы идете, куда хочет ваше сердце? То ли вы делаете, что хотите? Хорошенько об этом подумайте. Помните, что даже если минорный Меркурий очень сильно влияет на вас, он всегда заканчивается. Потом, когда планета развернется в свое прямое движение, мы снова сядем в свой поезд, наберем скорость и опять понесемся вперед на всех порах, нарабатывая богатый опыт и реализуя новые идеи. Именно так работает ретроградный Меркурий.
Если вы хотите подробно узнать о том, что ждет вас в этот сомнительный период — советуем собрать подруг и устроить мистическую вечеринку с картами Таро. Уж они подскажут, какие события приключатся с вами в самое ближайшее время.