Боязнь высоты или змей? Ваши страхи расскажут о вашем характере!

Ученые говорят, что любой младенец рождается без страха, а фобии проявляются в течение жизни под влиянием различных обстоятельств. При этом то, чего боится человек, может многое рассказать о его характере.

Боязнь темноты

Одна из самых распространенных фобий в мире. В древние времена люди опасались темноты, ведь в ней могли таиться хищники, враги или другие опасности. Конечно, сейчас в уютной квартире вам ничего не угрожает после выключения света, но инстинкт остался.

Психологи считают, что у тех, кто боится темноты отлично развито воображение. Они умеют быть душой компании, отлично рассказывают истории, но иногда страдают от собственных фантазий.

Страх перед публичными выступлениями

Эта фобия говорит о любви к уединению и трепетному отношению к личным границам. Обычно те, кто с ужасом думают о выступлении перед публикой, ценят верную дружбу и всегда верны своим партнерам. Кроме того, эти люди склонны к перфекционизму, поэтому очень боятся оказаться предметом шуток.

Боязнь змей

Офидиофобия характерна для тех, кто больше всего ценит дружеские связи. При этом подсознательно они очень боятся предательства и прокручивают сценарии, в которых могут потерять близких. Комфортно эти люди себя чувствуют в компаниях, где им уделяется повышенное внимание.

Боязнь крови