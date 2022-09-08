Боязнь высоты или змей? Ваши страхи расскажут о вашем характере!
Ученые говорят, что любой младенец рождается без страха, а фобии проявляются в течение жизни под влиянием различных обстоятельств. При этом то, чего боится человек, может многое рассказать о его характере.
Боязнь темноты
Одна из самых распространенных фобий в мире. В древние времена люди опасались темноты, ведь в ней могли таиться хищники, враги или другие опасности. Конечно, сейчас в уютной квартире вам ничего не угрожает после выключения света, но инстинкт остался.
Психологи считают, что у тех, кто боится темноты отлично развито воображение. Они умеют быть душой компании, отлично рассказывают истории, но иногда страдают от собственных фантазий.
Страх перед публичными выступлениями
Эта фобия говорит о любви к уединению и трепетному отношению к личным границам. Обычно те, кто с ужасом думают о выступлении перед публикой, ценят верную дружбу и всегда верны своим партнерам. Кроме того, эти люди склонны к перфекционизму, поэтому очень боятся оказаться предметом шуток.
Боязнь змей
Офидиофобия характерна для тех, кто больше всего ценит дружеские связи. При этом подсознательно они очень боятся предательства и прокручивают сценарии, в которых могут потерять близких. Комфортно эти люди себя чувствуют в компаниях, где им уделяется повышенное внимание.
Боязнь крови
Гемофобией часто страдают те, кто очень тщательно заботится о своей внешности и здоровье. Они щепетильно подходят к образу жизни, выбору рациона. Часто эта фобия встречается у ипохондриков.
При этом многие начали бояться вида крови после травмы в детстве: они видели страх родителей и чувствовали боль, теперь любая капля крови возвращает с тяжелые воспоминания.
Боязнь пауков
Арахнофобией страдают около 20% населения Земли, при этом шанс столкнуться с ядовитым пауком у большинства стремится к нулю. Психологи считают, что эта боязнь часто встречается у людей с выраженными лидерскими качествами.
Арахнофобы занимают активную жизненную позицию, стараются, чтобы за ними оставалось последнее слово. Чтобы избавиться от страха, им нужно научиться расслабляться и передавать ответственность другим.
Боязнь микробов и грязи
Эти люди очень внимательны к деталям, они пытаются все держать под контролем. А еще мизофобы невероятно брезгливы, они избегают конфликтов, повышения голоса и лишних прикосновений.
Боязнь клоунов
Те, кто страдают от этой фобии, обычно очень прямолинейны и открыты, они выражают даже спорное мнение и хотят такой же предельной искренности от окружающих. Они не хотят выглядеть смешными, поэтому не могут расслабиться даже в компании друзей.
Боязнь высоты
Вы открыты новым знакомствам и любите обогащать свой жизненный опыт, но вас пугает все неизвестное. И поэтому в одинаковых ситуациях вы можете повести себя совершенно по-разному. Высота заставляет бояться очень многих, но справиться с этим можно. Постарайтесь быть хладнокровным и разложите все свои мысли по полочкам. Когда разум возьмет верх над эмоциями, страх исчезнет сам по себе.