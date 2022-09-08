В минувшую среду на детскую площадку Аннелинна в Тарту была вызвана полиция. А все потому, что детские забавы перестали быть похожи на игры: в ход пошли ноги, предмет, похожий на нож, и спрей. «Они кричали моим детям, что не разрешают там играть!» – говорит мать двух дочерей, которая до сих пор озадачена случившимся.
ДИКИЕ ИГРЫ ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Конфликт на детской площадке со спреем и похожим на нож предметом потребовал вмешательства полиции
«Дети позвонили и спросили, можно ли им после школы ненадолго выйти на игровую площадку. Конечно, я их отпустила», – рассказывает Элина, которая живет в районе Аннелинн в Тарту. В тот момент, когда на детской площадке произошел конфликт, она была у врача.
Через час, примерно, в 14:30, старшая из ее дочерей позвонила матери. Голос десятилетней девочки дрожал. «Испуганные, они рассказали мне, что мальчики напали на них на детской площадке, и туда была вызвана полиция», – рассказывает жительница Тарту.
Инцидент произошел на улице Kaunase puiestee в Тарту, на детской площадке между жилыми домами, куда две дочери Элины пошли играть после школы. Вскоре на детскую площадку пришли мальчики того же возраста, что и девочки – на вид лет девяти-десяти.
«Они начали приставать к моим дочерям, кричать, пинаться и ругаться, чтобы те уходили, что им нельзя здесь играть», – рассказывает Элина.
Девочки, по словам матери, пытались игнорировать выпады задир и продолжали как ни в чем ни бывало играть на площадке.
Странный предмет и спрей
Однако очень быстро ситуация накалилась и приняла оборот, который девочки никак не могли спрогнозировать. «Один из мальчишек достал из кармана нож и начал размахивать им. В это же время другой подбежал к девочкам и брызнул им в лицо каким-то спреем», – мать до сих пор в ужасе от случившегося.
Другой десятилетний мальчик, находившийся рядом с детской площадкой, вызвал полицию, и несколько патрульных машин быстро прибыли на место. Девочки в ужасе побежали домой. «Они были в шоке, я тоже!» – признается Элина.
Кусок трубы и детская сладость
Оперативный руководитель Тартуского отделения полиции Мартти Тоом подтвердил редакции, что в среду днем, 7 сентября, бдительный ребенок позвонил в центр экстренной помощи и сообщил, что на детской площадке между домами на Каунасе пуйестее в Тарту находятся два мальчика, один из которых вооружен ножом, а другой держит перцовый баллончик. Несколько полицейских патрулей отреагировали на тревожное сообщение, но когда они приехали, мальчиков на игровой площадке уже не было.
«Другие дети предоставили полиции описание и направление движения мальчиков, предположительно имевших при себе нож и перцовый баллончик. Полиция догнала их на соседней детской площадке», – сказал Тоом.
Ни перцового баллончика, ни ножа у молодых людей обнаружено не было. Однако у одного из них в рюкзаке был кусок трубы, который, по словам полиции, издалека вполне мог быть похож на нож. Предполагаемый газовый баллончик на деле оказался сладким спреем, который сейчас пользуется большой популярностью у детей младшего школьного возраста и продается в ларьках.
«Полицейские провели беседу с детьми, забрали трубу и выбросили ее», – сказал Тоом. Сотрудники региональной полиции устанавливают точные обстоятельства конфликта на детской площадке.