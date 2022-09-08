ДИКИЕ ИГРЫ ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Конфликт на детской площадке со спреем и похожим на нож предметом потребовал вмешательства полиции

«Дети позвонили и спросили, можно ли им после школы ненадолго выйти на игровую площадку. Конечно, я их отпустила», – рассказывает Элина, которая живет в районе Аннелинн в Тарту. В тот момент, когда на детской площадке произошел конфликт, она была у врача.

Через час, примерно, в 14:30, старшая из ее дочерей позвонила матери. Голос десятилетней девочки дрожал. «Испуганные, они рассказали мне, что мальчики напали на них на детской площадке, и туда была вызвана полиция», – рассказывает жительница Тарту.

Детская площадка Аннелинна в Тарту. Фото: Ragnar Peets/Tartu Postimees

Инцидент произошел на улице Kaunase puiestee в Тарту, на детской площадке между жилыми домами, куда две дочери Элины пошли играть после школы. Вскоре на детскую площадку пришли мальчики того же возраста, что и девочки – на вид лет девяти-десяти.

«Они начали приставать к моим дочерям, кричать, пинаться и ругаться, чтобы те уходили, что им нельзя здесь играть», – рассказывает Элина.

Девочки, по словам матери, пытались игнорировать выпады задир и продолжали как ни в чем ни бывало играть на площадке.

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