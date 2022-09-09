Концерт группы Okean Elzy прошел жарко и эмоционально. Хиты группы в унисон пел весь концертный зал Saku Suurhall, где собралось более 3000 человек!
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ «Kallista мене»: солист Okean Elzy на концерте в Таллинне спел для всех на эстонском языке!
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«Kallista мене»: солист Okean Elzy на концерте в Таллинне спел для всех на эстонском языке!
Жители Эстонии никак не отпускали со сцены Okean Elzy, требуя петь еще и еще. В общей сложности, группа возвращалась на сцену 3 раза!
Солист группы Святослав Вакарчук в благодарность местным жителям спел на эстонском языке!
Смотри в нашей большой галерее, что происходила на концерте.
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