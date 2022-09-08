Артемий Троицкий: «Алла Борисовна, какого хр*на ты отдала детей в российскую школу?»

Троицкий с уважением относится к 73-летней певице, которую считает достойным человеком. Он уверен, что в России Примадонну очень любят, несмотря ни на что.

«Какого хрена, Алла Борисовна, ты хочешь отдать своих детей в российскую школу? Вот это мне абсолютно непонятно! Ведь русскоязычные школы хорошего качества есть и в других странах. Было бы лучше, чтобы детишки учились там. В остальном все в порядке. Алла Борисовна может не беспокоиться за жизнь и здоровье», – подчеркнул Артемий Троицкий в одном из интервью.

Также критик отметил, что Максим Галкин тоже может преспокойно вернуться в Россию в любой момент. «Если Максим покается и лоб себе разобьет, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьез не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный. Каким образом будут складываться отношения внутри семьи – сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот», – поделился Троицкий.