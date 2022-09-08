Николас Кейдж и его молодая супруга стали родителями

Для Рико это первый ребенок, а для Кейджа – уже третий. У актера есть два сына от предыдущих отношений. Во многих интервью актер признавался, что всегда мечтал о девочке.

Николас Кейдж и Рико Шибата не так давно вместе, но события в их романе развивались стремительно. Они познакомились в 2019 году во время съемок актера в Токио. Предложение своей невесте Николас сделал в разгар пандемии ковида по FaceTime. Пара связала себя узами брака в феврале 2021 года в Лас-Вегасе на церемонии в духе Дженнифер и Бена Аффлека. Примечательно, что для обладателя «Золотого глобуса» Николаса Кейджа это уже пятый официальный брак.