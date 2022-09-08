Чипсы со вкусом вагины и энергетик со вкусом спермы: какие еще товары предлагают наши соседи из Литвы и Швеции

Литовская компания Chazz выпустила чипсы со вкусом вагины для молодых миллениалов с маркировкой 18+ . Бренд призывает подарить чипсы своей второй половинке и, сломав все барьеры, поговорить о сексе, заняться любовью и превзойти своих родителей!