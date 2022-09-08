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Чипсы со вкусом вагины и энергетик со вкусом спермы: какие еще товары предлагают наши соседи из Литвы и Швеции

Limon.ee
Чипсы со вкусом вагины и энергетик со вкусом спермы: какие еще товары предлагают наши соседи из Литвы и Швеции
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Напитки из Швеции.
Напитки из Швеции. Фото: ovrhypd.se

Потребительский рынок сейчас перенасыщен товарами, поэтому бренды стараются привлекать к себе внимание всевозможными провокационными способами, играя на чувствах и эмоциях покупателей.

Литовская компания Chazz выпустила чипсы со вкусом вагины для молодых миллениалов с маркировкой 18+ . Бренд призывает подарить чипсы своей второй половинке и, сломав все барьеры, поговорить о сексе, заняться любовью и превзойти своих родителей!

Стоимость чипсов – 9,90€

Скриншот с официального сайта бренда Chazz.
Скриншот с официального сайта бренда Chazz. Фото: https://chazzchips.com/ru/putes-skonio-traskuciai

Шведские коллеги, как оказалось, тоже находятся на волне. В ассортименте на сайте ovrhypd.se можно найти такие энергетические напитки, как соус из спермы, мошоночный пот и попный сок.

Средняя стоимость напитка – 2,30€

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