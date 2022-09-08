Потребительский рынок сейчас перенасыщен товарами, поэтому бренды стараются привлекать к себе внимание всевозможными провокационными способами, играя на чувствах и эмоциях покупателей.
Чипсы со вкусом вагины и энергетик со вкусом спермы: какие еще товары предлагают наши соседи из Литвы и Швеции
Чипсы со вкусом вагины и энергетик со вкусом спермы: какие еще товары предлагают наши соседи из Литвы и Швеции
Литовская компания Chazz выпустила чипсы со вкусом вагины для молодых миллениалов с маркировкой 18+ . Бренд призывает подарить чипсы своей второй половинке и, сломав все барьеры, поговорить о сексе, заняться любовью и превзойти своих родителей!
Стоимость чипсов – 9,90€
Шведские коллеги, как оказалось, тоже находятся на волне. В ассортименте на сайте ovrhypd.se можно найти такие энергетические напитки, как соус из спермы, мошоночный пот и попный сок.
Средняя стоимость напитка – 2,30€