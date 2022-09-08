Шесть полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

Заведите ребенку блокнот или тетрадь, в которой он будет записывать все дела на следующий день в определенное время. Например: 15:00 – выгулять собаку. Вычеркивайте вместе выполненные дела или ставьте напротив них галочку.

Азы планирования, заложенные в детстве, помогут ребенку справиться с более серьезным тайм-менеджментом. А для того чтобы ведение блокнота стало для ребенка увлекательным занятием, запаситесь разноцветными маркерами и стикерами. Дайте ребенку самому расчерчивать свой день, проявляя свой творческий потенциал.

Чтение

Истина, которую "вбивают" в головы детей с раннего возраста: читать нужно! Но никто не объясняет, зачем. Чтение развивает навыки общения, увеличивает словарный запас, улучшает культуру речи, развивает фантазию и образное мышление. К тому же это – отличное хобби, которое никогда не утратит свою актуальность.

Внесите вместе с ребенком в его план 52 прочитанные книги в год – это всего 20 страниц в день, не так уж и страшно! Выбирайте книги, которые нравятся вашему ребенку, а не вам – конечно, никто не хочет читать заунывную энциклопедию, если на полке стоят приключения, которые зовут малыша погрузиться в свой фантастический мир.

И подавайте пример! Полюбить чтение не поздно в любом возрасте, а дети во многом копируют поведение и привычки своих родителей, даже если вы думаете, что на вас не смотрят.

Полный порядок!