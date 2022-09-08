Британская группа Red Snapper едет в Нарву. С какими чувствами коллектив будет здесь петь?

В 2002 году мне посчастливилось организовать двухнедельный тур Red Snapper по Украине. На двухэтажном автобусе группа разъезжала по украинским домам культуры, где и давала концерты. Помимо Киева и Львова, тур включал множество небольших городов, которые никогда не слышали такой музыки и не видели таких совместных танцев.

Я думаю, что Red Snapper была первой иностранной группой, добравшейся до некоторых из этих мест. Шоу были бесплатными (да, спонсором выступала Lucky Strike), и залы были переполнены. В то время как каждую ночь и до самого утра Рич Тэйр и Джейк Уильямс продолжали крутить пластинки, жизнь людей менялась.

Именно тогда и именно там я научилась никогда не недооценивать силу музыки, силу совместного танца. Древний племенной ритуал – глубокая человеческая связь.

Иногда я спрашиваю себя, было ли это на самом деле или мне это приснилось. Но есть доказательство подлинности этих событий – трек под названием Dnipro, вдохновленный легендарной рекой. Red Snapper записали его после того тура.

Я скучаю по Киеву. Я скучаю по танцам в толпе без ограничений по времени, без дистанции, вообще без забот.