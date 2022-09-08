Раз в год десятки тысяч красавиц собираются на фестивале Burning Man, чтобы отметить искусство, самовыражение и независимость. И все это в эффектных и креативных костюмах, которые делают пустыню Невады еще жарче, пишет Elu24.
От эстонских красоток до любительниц диско: знаменитый фестиваль в пустыне Невады никого не оставил равнодушным
После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в пустыне Невады снова прошел фестиваль Burning Man. В этом году фестиваль экспериментального искусства и самовыражения в Неваде проходил с 28 августа по 5 сентября, и, как всегда, в нем приняли участие десятки тысяч страстных любителей искусства.
Известно, что девятидневный фестиваль посетили 80 000 человек, из-за чего при выезде из пустыни образовалась восьмичасовая пробка, сообщает New York Post. Кто-то даже писал в социальных сетях, что потребовалось целых двенадцать часов, чтобы покинуть пустыню после фестиваля.
Эстонские блогеры Катри Катс и Юхани Сярглеп также посетили фестиваль в этом году. Ранее они уже бывали на нем и наслаждались жарой пустыни на фестивале Burning Man.
Светская львица и ди-джей Пэрис Хилтон тоже была там, сияя, как диско-шар в пустыне.
Burning Man ассоциируется с самовыражением, и время от времени это переходи границы. Например, в 2019 году вирусным стало видео, на котором 27-летний австралийский диджей и продюсер Flume занимался оральным сексом с девушкой на сцене во время выступления на фестивале.