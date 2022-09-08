От эстонских красоток до любительниц диско: знаменитый фестиваль в пустыне Невады никого не оставил равнодушным

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в пустыне Невады снова прошел фестиваль Burning Man. В этом году фестиваль экспериментального искусства и самовыражения в Неваде проходил с 28 августа по 5 сентября, и, как всегда, в нем приняли участие десятки тысяч страстных любителей искусства.