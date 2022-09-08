«Эти люди вводят в транс во время телефонного звонка»: как у жителей Эстонии выманивают миллионы?

По радио сообщалось, что за последние несколько лет о мошенничестве в полицию заявили 786 жертв, у которых украли 15,2 миллиона евро. В программе не уточняется, за сколько лет были украдены такие суммы. Но с января по октябрь 2021 года в руки мошенников попало 6,2 миллиона евро, сообщает ERR.