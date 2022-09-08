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«Эти люди вводят в транс во время телефонного звонка»: как у жителей Эстонии выманивают миллионы?

Геттер Трумси Limon.ee
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«Эти люди вводят в транс во время телефонного звонка»: как у жителей Эстонии выманивают миллионы?
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Женщины за 40 легко попадают на крючок мошенников, многие из них не до конца осознают, что их обманули. Фото иллюстративное.
Женщины за 40 легко попадают на крючок мошенников, многие из них не до конца осознают, что их обманули. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мошенники могут выманить у людей, в том числе у эстонцев, крупные суммы денег одним телефонным звонком. Как им это удается и кто в основном попадается на крючок жуликов, кратко обсуждалось в утренней программе на Vikerraadio, пишет Elu24.

В четверг утром на Vikerraadios обсуждалась кибербезопасность, и Ханнес Кельт, глава отдела кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры, посетил студию.

По радио сообщалось, что за последние несколько лет о мошенничестве в полицию заявили 786 жертв, у которых украли 15,2 миллиона евро. В программе не уточняется, за сколько лет были украдены такие суммы. Но с января по октябрь 2021 года в руки мошенников попало 6,2 миллиона евро, сообщает ERR

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