Мошенники могут выманить у людей, в том числе у эстонцев, крупные суммы денег одним телефонным звонком. Как им это удается и кто в основном попадается на крючок жуликов, кратко обсуждалось в утренней программе на Vikerraadio, пишет Elu24.
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«Эти люди вводят в транс во время телефонного звонка»: как у жителей Эстонии выманивают миллионы?
«Эти люди вводят в транс во время телефонного звонка»: как у жителей Эстонии выманивают миллионы?
В четверг утром на Vikerraadios обсуждалась кибербезопасность, и Ханнес Кельт, глава отдела кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры, посетил студию.
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