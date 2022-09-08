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Дочь Маликова похвасталась новой квартирой в Москве

Limon.ee
Дочь Маликова похвасталась новой квартирой в Москве
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Дмитрий и Стефания Маликовы.
Дмитрий и Стефания Маликовы. Фото: Fadeichev Sergei

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания похвасталась перед фанатами своей новой квартирой. Как сообщает «Рамблер», в соцсетях девушка опубликовала снимки московских апартаментов, в которых сейчас идет ремонт.

«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» — подписала Стефания фотографии

Стефания Маликова в новой квартире
Стефания Маликова в новой квартире Фото: Instagram

Напомним, что Стефании Маликовой 22 года, она окончила МГИМО и запустила собственный бренд одежды. 

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