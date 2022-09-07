Экс-супруга Майкла Джексона сделала шокирующее признание

В США вышел новый документальный фильм о Майкле Джексоне, где в съемках приняла участие его вторая супруга и мать его двоих старших детей Дебби Роу.

Фильм получил название Fox TV TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson, что в переводе означает «Кто на самом деле убил Майкла Джексона».

В ходе разговора с авторами фильма Роу неожиданно призналась, что была не просто в курсе сильной зависимости Джексона от сильнодействующих анестетиков, но еще и ничего не предпринимала по этому поводу. Это притом, что она является квалифицированной медицинской сестрой.

Роу пояснила, что до сих пор корит себя за то, что не стала мешать лечащему врачу продолжать выписывать и назначать Джексону большие дозы препаратов, в результате чего у артиста просто выработалась от них серьезная зависимость.