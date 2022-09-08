Живут на широкую ногу: 4 знака Зодиака, которые любят роскошную жизнь

Телец

Представители знака стихии земли всеми силами стремятся обеспечить себе комфортную жизнь. Для этого они готовы работать не покладая рук, обеспечивая достойный уровень. Они могут потратить деньги на новую машину или вложиться в недвижимость. Однако им всегда будет хотеться большего и лучшего.

Близнецы

Люди этого знака – те еще шопоголики. Пройти мимо витрины брендового магазина и не оставить там круглую сумму на все свои модные желания – миссия невыполнима. Они обожают красивую одежду, дорогую обувь и аксессуары. С помощью вещей именитых кутюрье они пытаются привлечь к себе внимание и продемонстрировать статус. Внешний вид для них играет решающую роль и они не жалеют денег, чтобы произвести впечатление на других.

Лев

Царственные Львы привыкли окружать себя предметами роскоши. Они из тех, кто без угрызения совести принимают дорогие подарки. Особое пристрастие люди этого знака питают к ювелирным украшениям и стильным аксессуарам. Нет такого Льва, у которого не окажется брендовой пары обуви или сумочки. Но предпочитают они бессмертную классику, остерегаясь новых модных веяний.

Козерог