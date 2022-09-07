Солист украинской группы Okean Elzy с Ратушной площади Таллинна обратился к народу Эстонии

Святослав поприветствовал всех нас на эстонском языке «Tere, Tallinn! Tere, Estonia!» и перешл на английский. «Это Слава Вакарчук, Okean Elzy, группа из Украины. Как видите, мы уже в Таллинне. Я счастлив быть здесь и видеть всех на завтрашнем концерте. Давайте вместе насладимся этим событием. И спасибо большое Эстонии за поддержку Украины. Мы ценим это!» - сказал Вакарчук, поблагодарил Эстонию на украинском и добавил «До встречи завтра!»