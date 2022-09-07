Чт, 8.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Солист украинской группы Okean Elzy с Ратушной площади Таллинна обратился к народу Эстонии

Limon.ee
Солист украинской группы Okean Elzy с Ратушной площади Таллинна обратился к народу Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук. Фото: Shutterstock

Популярнейшая украинская группа Okean Elzy 8 сентября выступит в Таллинне в Саку Суурхалле. Это тур Help For Ukraine Tour 2022 в поддержку Украины. Вечером 7 сентября на страничке лидера группы Святослава Вакарчука появилось видео, снятое на Ратушной площади эстонской столицы. 

Святослав поприветствовал всех нас на эстонском языке «Tere, Tallinn! Tere, Estonia!» и перешл на английский. «Это Слава Вакарчук, Okean Elzy, группа из Украины. Как видите, мы уже в Таллинне. Я счастлив быть здесь и видеть всех на завтрашнем концерте. Давайте вместе насладимся этим событием. И спасибо большое Эстонии за поддержку Украины. Мы ценим это!» - сказал Вакарчук, поблагодарил Эстонию на украинском и добавил «До встречи завтра!»

Ключевые слова
Наверх