ХОТЬ ВОЛКОМ ВОЙ ⟩ Потребительские цены в Эстонии рекордно высоки: растут, не видно конца

Корреспондент Керту Юккум пошла в народ и поговорила с эстонцами, чтобы узнать их мнение о ценах и зарплатах в стране.

«Ходить в магазин очень-очень затратно. Отказываемся от продуктов, которые не являются жизненно необходимыми, например хлопья для завтрака или более дорогие сорта сыра. Мы в основном перешли на товары от собственных торговых марок супермаркетов», – говорят Изабелла и Виллем, которых журналист застала у торгового центра Solaris в Таллинне.

Более молодое поколение тоже замечает повышение цен. Грегор обратил внимание, что молоко стало дороже, а Танель обратил внимание, что лаваши стоили 1,50 евро, а теперь 2 евро. «К счастью, мне повезло. В магазин ходит моя мама, но уверен, что ей приходится делать выбор на основании этого (цен - Прим.ред.)».

Маарья отказывается от эстонских продуктов и отдает предпочтение, например, польским помидорам, потому что они дешевле.

Солидный мужчина Юло сказал, что ему пока не пришлось ни в чем себя ограничивать.

«По сравнению с августом прошлого года цены повысились на 24,8 процента, индекс потребительских цен повысился. Он формируются на 40 процентов из жилищных расходов, 20 процентов из продуктов питания и 15 процентов – транспорт», – говорит Виктория Трасанов, ведущий специалист Департамента статистики.

«Совершенно очевидно, что наши цены останутся высокими еще на несколько лет. На рынке электроэнергии если и не переворот, то изменения на очень долгое время. Мы и другие страны Европы ищем различные альтернативы для газа и других источников энергии», – говорит Расмус Каттай, экономист Банка Эстонии.

Цены будут расти и дальше

«Если смотреть потребительскую корзину в целом, то цены продолжат расти. В следующем году это будет происходить более низкими темпами, но не остановится. Для потребителей это значит, что сумма трат не вернется на уровень прежних лет», – добавляет Расмус Каттай, экономист Банка Эстонии.