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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это публика: знаменитые люди Эстонии пришли на премьеру нового отечественного фильма «Женщины в форме»

Elu24 Limon.ee
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Вот это публика: знаменитые люди Эстонии пришли на премьеру нового отечественного фильма «Женщины в форме»
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Премьера фильма "Женщины в форме"
Премьера фильма "Женщины в форме" Фото: Pressifotod

Во вторник стартовал новый отечественный сериал «Женщины в форме». Смотрите, кто посетил премьеру в кинотеатре Ülemiste Apollo!

Осенью новый комедийный сериал выйдет на канале Kanal 2. Кстати, там сыграл певец Отт Лепланд.

6 сентября в таллиннском кинотеатре Apollo Ülemiste состоялась премьера нового сериала, куда пришли многие известные люди.

Смотрите нашу галерею!

Cериал рассказывает о двух женщинах, которые служат в полиции. Их играют Кристель Ааслайд и Грете Кулд. В сериале также снимались известные эстонские актеры Пеэтер Оя, Вейко Порканен, Симо Андре Кадасту, Мярт Пиус, Каспар Вельберг, Иво Рейнок, Франц Мальмстен, Индрек Таалмаа и Лаури Педая.

Это первый полнометражный оригинальный сериал Apollo TV, который выйдет на экраны 12 сентября. Сериал также будет показан на канале Kanal 2 этой осенью, пишет Elu24.

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