ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это публика: знаменитые люди Эстонии пришли на премьеру нового отечественного фильма «Женщины в форме»

Осенью новый комедийный сериал выйдет на канале Kanal 2. Кстати, там сыграл певец Отт Лепланд.

6 сентября в таллиннском кинотеатре Apollo Ülemiste состоялась премьера нового сериала, куда пришли многие известные люди.

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Cериал рассказывает о двух женщинах, которые служат в полиции. Их играют Кристель Ааслайд и Грете Кулд. В сериале также снимались известные эстонские актеры Пеэтер Оя, Вейко Порканен, Симо Андре Кадасту, Мярт Пиус, Каспар Вельберг, Иво Рейнок, Франц Мальмстен, Индрек Таалмаа и Лаури Педая.