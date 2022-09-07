10-летний близкий родственник президента РФ Роман Фаассен сейчас готовится к гонке, которую из-за взрывов перенесли из Крыма в Чечню, пишет украинский сайт focus.ua.
Внук Путина впервые попал на фото во время чемпионата России по картингу
Десятилетний внук президента РФ Владимира Путина Роман Фаассен впервые попал на фото во время этапа чемпионата России по картингу в Татарстане. Сейчас он готовится к следующей гонке, которую из-за недавних взрывов во временно оккупированном Крыму перенесли из Евпатории в Чечню. Снимки опубликовало британское издание Daily Mail.
По данным журналистов, сейчас Фаассен занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу. На снимках можно увидеть, что на спортивной форме ребенка изображены флаги России и Нидерландов, однако на его карте отображаются цвета только российского флага. Перенесенная гонка запланирована на 9 сентября.
Внук Путина, представляющий на соревнованиях Москву, в этом сезоне уже пять раз участвовал в гонках в столице Чечни Грозном, Зеленограде, дважды в Рязани, а также в поселке Богатые Сабы под Казанью.
Издание напомнило, что Фаассен является сыном старшей дочери российского лидера, 37-летней Марии Воронцовой от первого брака с нидерландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном. Тот является сыном полковника НАТО и долгое время работал в РФ в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз". Что касается самой дочери Путина, то Воронцова родилась в браке президента РФ и его бывшей жены Людмилы, экс-первой леди России. 37-летняя Мария работает в области детской эндокринологии, является ведущим научным сотрудником профильного Национального медицинского исследовательского центра при Министерстве здравоохранения РФ.
Сейчас, по данным СМИ, Воронцова состоит в отношениях с 34-летним московским менеджером Евгением Нагорным.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины впервые утвердил санкции в отношении дочерей лидера государства-агрессора — Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Последняя является руководителем НИР "Иннопрактика" и недавно заняла должность сопредседателя координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Партнером Тихоновой на данный момент является российский танцовщик Игорь Зеленский.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!