ВИДЕО ⟩ Миллионера застрелили в центре Москвы, тело нашли в Mercedes

Тело бизнесмена Михаила Котова обнаружили в красном Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Московские оперативники устанавливают детали произошедшего.

Ранним утром 50-летний Михаил Котов вышел на пробежку в районе проспекта Вернадского, после которой собирался поехать к метро «Университет» на встречу с женой. В 13:27 по местному времени предпринимателя обнаружили в багажнике автомобиля с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.

Уточняется, что подозреваемого в убийстве задержали по горячим cледам. На месте преступления найдено и орудие преступления. Следком предполагает, что мужчины поругались из-за разногласий в бизнесе.

Известно, что убитый – бизнесмен Михаил Котов, один из учредителей компании «Химфуд»

«На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.