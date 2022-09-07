ВИДЕО ⟩ Миллионера застрелили в центре Москвы, тело нашли в Mercedes
Миллионера застрелили в центре Москвы, тело нашли в Mercedes
Тело бизнесмена Михаила Котова обнаружили в красном Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Московские оперативники устанавливают детали произошедшего.
Ранним утром 50-летний Михаил Котов вышел на пробежку в районе проспекта Вернадского, после которой собирался поехать к метро «Университет» на встречу с женой. В 13:27 по местному времени предпринимателя обнаружили в багажнике автомобиля с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.
Уточняется, что подозреваемого в убийстве задержали по горячим cледам. На месте преступления найдено и орудие преступления. Следком предполагает, что мужчины поругались из-за разногласий в бизнесе.
Известно, что убитый – бизнесмен Михаил Котов, один из учредителей компании «Химфуд»
«На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Как пишут СМИ, в последние несколько лет Котов терпел неудачи в бизнесе – он потерял доли в восьми фирмах и обанкротился. Миллионер Котов потерял треть доли в сельскохозяйственном кооперативе «Правда», ООО «Глобальные дорожные технологии», ООО «Авангард-консалтинг», рекламном агентстве «Космо» и прочее.
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