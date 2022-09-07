Дмитрий Шепелев, кажется, разрешил своему сыну от Жанны Фриске завести персональный аккаунт в соцсетях. Сегодня гордый отец опубликовал в своем Instagram видео с Платоном, играющим на электрогитаре, пишет Супер.
Подросший сын Жанны Фриске удивил фанатов крутой игрой на гитаре
Подросший сын Жанны Фриске удивил фанатов крутой игрой на гитаре
А еще отметил его персональный аккаунт. Теперь на этой странице, по словам Дмитрия, будут публиковаться музыкальные ролики с участием мальчика.
Этим он пошел в маму. Правда, пока не поет, а только играет на электрогитаре. На странице Шепелева-младшего уже почти 2000 подписчиков. Вести аккаунт будут его родители – отец Дмитрий и мачеха.
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