Подросший сын Жанны Фриске удивил фанатов крутой игрой на гитаре

А еще отметил его персональный аккаунт. Теперь на этой странице, по словам Дмитрия, будут публиковаться музыкальные ролики с участием мальчика.

Этим он пошел в маму. Правда, пока не поет, а только играет на электрогитаре. На странице Шепелева-младшего уже почти 2000 подписчиков. Вести аккаунт будут его родители – отец Дмитрий и мачеха.