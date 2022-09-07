Шесть овощей, от которых вреда больше, чем пользы: уберите их из своего рациона

В кожице баклажанов содержится соланин. Чем старше овощ, тем больше этого вещества в нем, и тем овощ опаснее он для человека. Мякоть баклажана также содержит очень вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты и приводят к образованию камней в почках. Даже если все это не учитывать, то важно помнить, что при жарке баклажаны теряют все полезные свойства и наполняются токсинами.