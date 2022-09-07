С детства мы слышим, что овощи — это полезные продукты. Худеющие постоянно едят их в надежде не набрать дополнительные килограммы, а люди старшего поколения заставляют детей есть овощи, потому что «это полезно», пишет wday.ru.
Шесть овощей, от которых вреда больше, чем пользы: уберите их из своего рациона
Но так ли это на самом деле? С древних времен овощи составляли большую часть рациона. В них содержится большое количество клетчатки, витаминов и других полезных веществ, и крайне небольшое количество калорий, что позволяет наладить правильный рацион. Однако исследования доказали, что не все овощи так хороши, как предполагалось. Некоторые «крайне полезные» овощи оказались далеко не такими.
Большое содержание крахмала и соланина в картофеле является основной претензией врачей. Когда этот овощ долго хранится, то часть крахмала распадается до фруктозы, глюкозы и других простых углеводов. Избыток глюкозы вреден для человеческого организма. При достижении отметки в 10 мм/л глюкозы в крови начинает отказывать печень и нарушается работа кровеносной системы.
В горошке содержится много сахара и соли. Также он может спровоцировать обострение таких заболеваний, как язва желудка и холецистит. Достаточно большое содержание в нем кислот ухудшает состояние при подагре. Из-за значительного количества пурина у человека может начаться сильное газообразование, жировая дистрофия печени и ухудшение выработки ферментов. Людям в возрасте стоит вообще отказаться от употребления горошка, потому что из-за того же самого пурина возникают болевые ощущения в мышцах.
Баклажаны
В кожице баклажанов содержится соланин. Чем старше овощ, тем больше этого вещества в нем, и тем овощ опаснее он для человека. Мякоть баклажана также содержит очень вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты и приводят к образованию камней в почках. Даже если все это не учитывать, то важно помнить, что при жарке баклажаны теряют все полезные свойства и наполняются токсинами.
Петрушка, как и другая зелень, впитывает нитраты быстрее овощей. Ее нужно употреблять осторожно людям, страдающим воспалениями органов мочеполовой системы. Еще она усиливает аппетит, поэтому петрушка не сильно подходит людям, соблюдающим диету.
Помидоры содержат белки, сходные по структуре с пыльцой. Из-за этого употребление этих овощей может вызвать аллергию. Также томаты провоцируют избыточную выработку желудочного сока из-за того, что содержат лимонную и яблочную кислоты.
В свекле содержится большое количество сахара, что стоит учесть диабетикам. Также этот овощ мешает усвоению кальция в организме. Наличие щавелевой кислоты в составе этого овоща зачастую вообще приводит к образованию камней в почках. И еще, ни для кого не секрет, что свекла оказывает слабительный эффект.