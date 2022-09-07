Принесут одни хлопоты: десять самых бесполезных вещей в доме — пришло время от них избавиться

Порой наш выбор мебели, покрытий и аксессуаров в доме обусловлен эстетическими желаниями и необычными дизайнерскими решениями. Но именно такой «творческий» подход может идти в разрез с практическим, провоцируя дальнейшие неблагоприятные последствия. За какими элементами интерьера ухаживать сложнее всего, и почему их выбирать все же не стоит? Об этом рассказывает дизайнер жилых и общественных интерьеров Наталия Кирова.

Деревянный пол на кухне

Такое решение может показаться отличным вариантом для любителей эко-материалов, но это не так. Дерево — не влагостойкий материал. При готовке на кухонные поверхности оседает жир, в помещении повышается температура, а это негативно сказывается на деревянных поверхностях. Если вы все же хотите пол из дерева, раз в 1-2 года придется обновлять покрытие. Такое решение допустимо только в том случае, если кухня совмещена с гостиной, и за покрытием будут тщательно следить.

Белый диван в гостинной