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КРУТО! ⟩ Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19°C, грозит тюрьма

Limon.ee
Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19°C, грозит тюрьма
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Когда в квартире холодно. Иллюстративное фото
Когда в квартире холодно. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Максимальная температура в домах жителей Швейцарии зимой не должна превышать 19 градусов, пишет delo.ua.

Власти Швейцарии ввели административную ответственность за согревание домов выше определенных температур. Температура, которая допустима в домах будущей зимой, не должна превышать 19 градусов, подогрев воды через газовые котлы – не выше 60.

В противном случае, как пояснил представитель департамента экономики DEF Маркус Сперндли, ответственных ждут либо штрафы, либо, а случае умышленных действий, уголовное наказание – заключение на срок до трех лет.

По словам чиновника, такие действия будут считаться нарушениями закона страны о снабжении. При этом граждане будут преследоваться по умолчанию. Поводом стало издание издание Blick, которое ссылается на документ Минэкономики, является энергетический кризис, который переживает страна из-за антироссийских санкций и возникшего вследствие их недостатка топлива. Кроме жилых домов, экономить будут и на палатках с горячим воздухом и обогреватели. Сауны и бассейны не будут работать, но только в случае, если потребуется экономить на топливе еще больше. Исключение власти сделали для больниц, роддомов и домов престарелых.

Размер штрафа составит до 180 дневных ставок, одна составляет около 30 швейцарских франков, но общая сумму не должна превышать 3 000 франков. Размер, по словам Сперндли, определяется сопутствующими обстоятельствам, а числе ставок при штрафе – степенью вины.
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