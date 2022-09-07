КРУТО! ⟩ Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19°C, грозит тюрьма

По словам чиновника, такие действия будут считаться нарушениями закона страны о снабжении. При этом граждане будут преследоваться по умолчанию. Поводом стало издание издание Blick, которое ссылается на документ Минэкономики, является энергетический кризис, который переживает страна из-за антироссийских санкций и возникшего вследствие их недостатка топлива. Кроме жилых домов, экономить будут и на палатках с горячим воздухом и обогреватели. Сауны и бассейны не будут работать, но только в случае, если потребуется экономить на топливе еще больше. Исключение власти сделали для больниц, роддомов и домов престарелых.