Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денег

7 сентября церковь почитает память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. Раньше люди ходили в лес за грибами, а женщины плели корзинки.

Традицией было приготовление пирогов с грибами. А еще, хозяйки приглашали в дом гостей и варили грибной суп.

Чтобы не остаться без денег на долгое время, нельзя спать допоздна. Лучше встать заранее и отправиться за грибами.

7 сентября считали благоприятным днем для значительных покупок и дальних поездок.

Хозяйкам следует привлечь в свою жизнь финансовый успех благодаря уборке в доме.

Что нельзя делать 7 декабря

Нельзя строить и ремонтировать. Можно получить серьезную травму.

Нельзя много месить теста и муки.

Нельзя стричь волосы. Можно лишится силы и здоровья.

Приметы на 7 сентября