ГОРЬКО! ⟩ Последняя участница Евровидения от России Манижа вышла замуж

Избранником звезды стал режиссер Ладо Кватания, работавший с ней над многими проектами. Пара скрывала отношения, и заговорила о них лишь в тот момент, когда поняла: они вместе навсегда. «Это было в Грузии. Нет, мне не принесли кольцо в хинкали. Хотя он, зная меня, и такой план продумывал. Так сложилось, что в тот момент мы оказались совершенно одни. Ни одного туриста или местного рядом. Только природа, ветер... и мое опухшее от слез лицо, ничем не уступающее хинкали», — радовалась Манижа.