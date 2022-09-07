Как перестать есть сладкое: схема преодоления тяги к углеводам

Необходимо подойти к этому вопросу правильно. Когда человек убирает из рациона фабричные сладости, он обязательно должен добавить белок, жир, овощи, несладкие цитрусовые, ягоды. Это нужно для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Плюс всегда подключается нутрицевтическая поддержка. Даже добавление магния, витамина С и пиколината хрома уже достаточно для того, чтобы инсулиновый канал раскрылся, и небольшое количество углеводов из ягод и фруктов заходило в клетку спокойно и легко. Кстати, углеводы содержатся в бобовых и зерновых.