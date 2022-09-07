О вреде сахара не говорит только ленивый. Но как бросить есть сладкое, если оно повсюду? Woman делится схемой преодоления тяги к углеводам.
Как перестать есть сладкое: схема преодоления тяги к углеводам
Сахар вреден для здоровья — вы это слышали? Если да, то наверняка задумывались о том, как бросить есть сладости и другие продукты с добавленным сахаром.
Зачем бросать есть сладкое?
Когда мы слышим о том, что надо убирать из рациона сладкое, то думаем, что надо убирать сладкий вкус. На самом деле, рецепторы современного человека так сильно забиты, что чувствуют только сахар, а обычную сладкую еду вроде ягод и фруктов не воспринимают всерьез. Поэтому сладкий вкус убирать не надо, а вот фабричные сладости и продукты с неадекватной концентрацией сахара необходимо исключить.
Сахар влияет на организм женщин, мужчин и детей одинаково вредно:
- Вызывает скачки глюкозы в крови, после которых происходит спад в гипогликемию. Это состояние, при котором в организме становится так мало сахара, что клетки и мозг начинают голодать. Когда люди проваливаются в гипогликемию, им срочно нужно еще больше сахара. Таким образом люди сами «наедают» себе диабет второго типа.
- Возникает инсулинорезистентность, которая также называется преддиабетом. Из-за постоянных скачков сахара в крови организм начинает вырабатывать много инсулина для защиты. Но глюкоза в ответ поражает клетку, поэтому «внутренняя система защиты» схлопывает инсулиновый канал клетки. Это нужно для того, чтобы в клетку попадало именно столько сахара, сколько ей нужно (даже при очень высоком показателе).
- Бесконечно поедая сахар, человек наживает серьезные проблемы. Возникает стресс, нервозность, зашкаливает кортизол.
- Образуется лишний вес, но не только потому что сахар уходит в жир, а потому что в организме присутствует постоянное воспаление. Кортизол — провоспалительный гормон.
Как перестать есть сладкое?
Необходимо подойти к этому вопросу правильно. Когда человек убирает из рациона фабричные сладости, он обязательно должен добавить белок, жир, овощи, несладкие цитрусовые, ягоды. Это нужно для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Плюс всегда подключается нутрицевтическая поддержка. Даже добавление магния, витамина С и пиколината хрома уже достаточно для того, чтобы инсулиновый канал раскрылся, и небольшое количество углеводов из ягод и фруктов заходило в клетку спокойно и легко. Кстати, углеводы содержатся в бобовых и зерновых.
Схема преодоления тяги к углеводам
Универсальная схема приема нутрицевтической поддержки организма во время отказа от сладкого.
- Для восстановления чувствительности клеток к инсулину и глюкозе нужно пить витамин С (не кислый), 1/3 чайной ложки в день на стакан воды. Молекула глюкозы и витамина С схожи, более того, у животных витамин С образуется из глюкозы. Достаточное количество витамина С необходимо для активации инсулина и для переваривания глюкозы.
- Выпивайте одну чайную ложку живого нефильтрованного уксуса на стакан воды за 30 минут до еды.
- Детоксикация мочевины — очень важный момент для снятия нагрузки с печени. Поэтому пригодится цитруллина малат (строго натощак с первого же дня в теплую воду 200 мл).
- Порцию магния после ужина или за час до сна.
- Витамины группы В с едой вместе.
- Цинк для заживления слизистых.
- Пиколинат хрома по одной капсуле с едой. Он необходим для того, чтобы глюкоза зашла в клетку через активацию инсулинового рецептора. Также хром способен регулировать активность бета-клеток поджелудочной железы.
- Карнитин 1 раз в неделю.
- Липосомальный витамин Д3 по столовой ложке в день.
Что нужно проверять при отказе от сладкого
Нутрициологи рекомендуют следить за «тройкой сахара»:
- Гликированный гемоглобин
- Глюкоза
- Инсулин
Если все эти показатели равны 5, то со здоровьем все нормально. Показатели выше или ниже сигнализируют об инсулинорезистентности — преддиабете. Поэтому так важно нормализовать углеводный обмен.