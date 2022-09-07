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ВЫБИРАЙ ЛЮБОЙ! ⟩ Как занять школьника: справочник занятий по интересам на 2022–2023 года

Limon.ee
Как занять школьника: справочник занятий по интересам на 2022–2023 года
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Ребенок в кружке по интересам. Иллюстративное фото
Ребенок в кружке по интересам. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чтобы ребенок рос и развивался, ему нужны не только забота и любовь родителей, но и специальные занятия в школе, которые помогут раскрыть его потенциал.

Предлагаем вам список занятий по интересам 112 школ Таллинна, где ребенку помогут приобрести нужные знания об окружающем мире для гармоничного развития и раскрытия его творческих способностей.

Список смотрите ЗДЕСЬ!

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