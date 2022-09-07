О ДА, ЕДА! ⟩ Угадайте, сколько людей поели в фуд-корте Viru Toidutänav за два месяца

Владелица работающего на фуд-корте ресторана F.Burger Эва Хунт довольна результатами, так как первые месяцы работы стали для ресторана успешными. «Мы начали работать на фуд-корте Toidutänav с небольшого меню, но спрос увеличивался, и мы существенно расширили ассортимент еды. Идей и планов у нас много». Хунт подчеркивает оригинальную концепцию фуд-корта Toidutänav, благодаря чему он подходит всем вне зависимости от возраста или повода для встречи.

Фото: Viru Keskus

Хозяйка кафе Pavlova Ольга Данилова рада тому, что их кондитерские изделия очень востребованы как среды местных сладкоежек, а также иностранных туристов. «Мы очень довольны летними результатами и тем, что дорогу к нам нашли также иностранные гости, и все остаются довольны. У нас есть еще много идей о том, чем в дальнейшем удивить и порадовать наших посетителей!»

Фото: Viru Keskus

Исполнительный директор торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн отмечает, что, несмотря на имеющиеся в настоящее время сомнения и риски, жители Эстонии по-прежнему стремятся получать кулинарные впечатления. «В июле было много туристов, которые специально приезжали, чтобы поесть в нашем фуд-корте. А в августе, наоборот, мы заметили рост интереса к фуд-корту со стороны местных жителей и обитателей ближайших окрестностей – люди с удовольствием приходят к нам на обед вместе с коллегами или друзьями, могут провести у нас целый вечер».

Фото: Viru Keskus

Новый фуд-корт расположен в торговом центре Viru Keskus, со стороны бульвара Эстония, возле парка Таммсааре. Фуд-корт работает каждый день с 9:00 до 22:00, а по пятницам и субботам до 24:00. Деликатесами можно наслаждаться как на месте, так и заказывать их с курьером на дом.