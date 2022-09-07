Открывшийся в середине июня в торговом центре Viru Keskus фуд-корт Toidutänav успешен. За непродолжительное время, прошедшее с момента открытия, количество посетителей фуд-корта, разместившегося на площади в 1 500 квадратных метров и состоящего из 15 ресторанов, составило уже более полумиллиона человек.
О ДА, ЕДА! ⟩ Угадайте, сколько людей поели в фуд-корте Viru Toidutänav за два месяца
Владелица работающего на фуд-корте ресторана F.Burger Эва Хунт довольна результатами, так как первые месяцы работы стали для ресторана успешными. «Мы начали работать на фуд-корте Toidutänav с небольшого меню, но спрос увеличивался, и мы существенно расширили ассортимент еды. Идей и планов у нас много». Хунт подчеркивает оригинальную концепцию фуд-корта Toidutänav, благодаря чему он подходит всем вне зависимости от возраста или повода для встречи.
Хозяйка кафе Pavlova Ольга Данилова рада тому, что их кондитерские изделия очень востребованы как среды местных сладкоежек, а также иностранных туристов. «Мы очень довольны летними результатами и тем, что дорогу к нам нашли также иностранные гости, и все остаются довольны. У нас есть еще много идей о том, чем в дальнейшем удивить и порадовать наших посетителей!»
Исполнительный директор торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн отмечает, что, несмотря на имеющиеся в настоящее время сомнения и риски, жители Эстонии по-прежнему стремятся получать кулинарные впечатления. «В июле было много туристов, которые специально приезжали, чтобы поесть в нашем фуд-корте. А в августе, наоборот, мы заметили рост интереса к фуд-корту со стороны местных жителей и обитателей ближайших окрестностей – люди с удовольствием приходят к нам на обед вместе с коллегами или друзьями, могут провести у нас целый вечер».
Новый фуд-корт расположен в торговом центре Viru Keskus, со стороны бульвара Эстония, возле парка Таммсааре. Фуд-корт работает каждый день с 9:00 до 22:00, а по пятницам и субботам до 24:00. Деликатесами можно наслаждаться как на месте, так и заказывать их с курьером на дом.