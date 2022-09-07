Мелания Трамп выбросила все свое нижнее белье после обысков

Мелания ещё больше боится микробов, чем её муж. Она ненавидит, когда к ней прикасаются, и, конечно же, не хочет надевать белье, которое агенты ФБР трогали руками,

«Мелании не нравится, что незнакомцы роются в ее вещах. Кто знает, кто прикасался к ее нижнему белью во время рейда? Она уже не сможет это надевать», – передает слова друга семьи The Times со ссылкой на Radar Online.