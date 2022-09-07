Недавно в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа прошли обыски. Когда они завершились, Мелания Трамп феерично выбросила всю свою коллекцию нижнего белья, сообщает Супер со ссылкой на издание Insider.
Мелания Трамп выбросила все свое нижнее белье после обысков
Мелания Трамп выбросила все свое нижнее белье после обысков
Мелания ещё больше боится микробов, чем её муж. Она ненавидит, когда к ней прикасаются, и, конечно же, не хочет надевать белье, которое агенты ФБР трогали руками,
– рассказал источник журналистам.
«Мелании не нравится, что незнакомцы роются в ее вещах. Кто знает, кто прикасался к ее нижнему белью во время рейда? Она уже не сможет это надевать», – передает слова друга семьи The Times со ссылкой на Radar Online.
Также издание сообщает, что сердце Мелании успокоилось покупкой нового нижнего белья.
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