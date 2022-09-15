Пpaктичecкую cтpeльбу мы воспринимаем кaк чиcтo мужcкoй вид cпopтa, а стрелки в нашем представлении – мужественные парни, спасающие человечество от злодеев. Но в каждом правиле есть исключения.
Опасная красотка в юбке с оружием в руках: каких высот в стрельбе достигла Дина Гончарова из Таллинна
Практической cтpeльбoй зaнимaютcя и пpeкpacныe женщины. Таллиннка Дина Гончарова могла бы красоваться на обложках любого глянца – хрупкая блондинка с точеной фигурой, владелица студии дизайна D-SIGN. Почему Дина пошла заниматься стрельбой, что ее привлекает в этом не совсем женском виде спорта? И еще о титулах, тренировках и пистолетах мы расспросили обворожительную и умную женщину.
Талантливый человек талантлив во всем. Я это понимаю, слушая рассказ Дины о тонкостях проектирования и дизайна интерьеров, рассматривая 3D-визуализацию проектов, удивляясь необычным запросам клиентов. Причем, она практически все делает сама.
Да, есть команда дизайнеров, но Дина сама и чертит, и делает дизайн, и подбирает мебель, и осуществляет авторский надзор. Трудоголик? Дина согласно кивает. Она говорит, что любое планирование начинается с долгого разговора с заказчиком и выяснения его желаний и потребностей, предпочтений по цвету и стилю. По первому образованию Дина психолог, второе – архитектор по интерьеру. А стрельба – просто хобби.
«Например, женщина любит максимально релаксировать в ванной комнате, а ты ей туда стиральную машинку поставишь! Мы выясняем, какой ритуал проведения этих спа-процедур, ведь у всех они разные. Трудно ошибиться, если ты внимательно выслушал клиента и получил от него максимальную информацию. Мы всегда начинаем с интервью, узнаем о привычках, ритме жизни клиентов, как они хотели бы использовать жилое пространство, – Дина листает альбомы, в которых чертежи, рисунки, модели готовых домов или квартир. – Нестандартные просьбы часто касаются домашних питомцев. Как-то думали, где сделать кошачий туалет. В ванной не можем – хозяева не хотят, не хотят и на первом этаже, а хотят, чтобы нигде ничего не было видно. И мы придумали сделать лаз для кота из гардеробной в техническую комнату. Незаметный. Кот знает, куда ему пойти, а другие и не догадываются. Иногда в одном помещении просят соединить и гостиную, и кухню, и каминную зону, и обеденную. Надо думать, как ты распределишь всё, чтобы пространство было естественным для глаз, понятным и максимально гармоничным».
Дина говорит, что часто клиенты просят обустроить сигарные комнаты, специальные места для кошек и собак при входе, чтобы можно было им лапы мыть, помещения для занятий спортом, оружейные комнаты. И с этого момента начинается самое интересное.
– Как выглядит твоя оружейная комната?
– Там решетка с внутренней стороны, специальная кладка с арматурой и на окнах более частая решетка, свет может включаться-выключаться только изнутри. И под сигнализацией всё. Такая комната должна иметь несколько замков – верхний и нижний, металлическую дверь толщиной стали не менее шести миллиметров. Периодически приходит инспектор, проверяет, всё ли соответствует нормам.
– Что у тебя там хранится?
– Оружие, патроны, машинка для зарядки патронов. Я раньше сама заряжала, была такой энтузиасткой, но как-то получила серьезную травму пальца и больше не пробую.
– И кто сейчас заряжает?
– Покупаю готовые патроны.
– Как ты увлеклась стрельбой?
– Мне с детства хотелось стрелять. И сейчас нравится. Потому что в этот момент ты должна быть максимально сконцентрирована на том, что ты делаешь именно сейчас, для меня это вид медитации. Ты не можешь в этот момент думать ни о чем другом, тебе надо четко понимать, что ты делаешь, отслеживать свои попадания, реализовывать план, который ты придумала, чтобы пройти то или иное упражнение. Ты должна жить в моменте. Моя работа состоит из множества мелких деталей, и они так переполняют твою оперативку, что после тренировки с оружием ты полностью очищаешься от всего. Ты как чистый лист. Я и в тренажерный зал хожу, в теннис играю, но ничего меня так хорошо не освобождает от лишних мыслей, как стрельба.
– Когда впервые взяла в руки оружие?
– В 2008 году. Мои друзья-охотники показали, как стрелять из винтовки. Я попробовала. Первая реакция: классно! У меня так хорошо получилось, я была в восторге и мечтала купить ружье, чтобы стрелять по тарелочкам. В 2013 году я попала на курсы по практической стрельбе IPSC, вступила в ряды стрелков, а это несколько другое, чем тарелки. Это выполнение определенных упражнений: стоят мишени, ты одновременно передвигаешься и стреляешь на скорость. Засчитывается качество твоих попаданий и время, а из результатов начисляются очки. Естественно, все зависит: и физическая подготовка должна быть хорошей, и зрительная память, так как ты должна запомнить, что находится справа-слева-сверху-снизу.
– Любой человек может научиться стрелять метко или же это дар?
– Любой.
– Что для этого нужно?
– Всего лишь три вещи. Правильно обрабатывать спуск – спусковой крючок, который ты должен очень спокойно тянуть, не делая резких движений, только одно плавное. Потом прицелиться – видеть правильную картинку в прицельные и удерживать ее. И хват должен быть хороший, чтобы удерживать оружие при работе с отдачей.
– В боевиках герои часто стреляют с двух рук, одновременно перекатываясь или кувыркаясь. Это может быть в реальности или просто голливудские трюки?
– Частично Голливуд. Потому что ты не можешь сделать прицельный выстрел без прицеливания. Это будет случайный выстрел. Если ты с двух рук можешь правильно обрабатывать спуск – это хорошо. Как-то наш президент федерации практической стрельбы исполнил «Джингл Беллз», стреляя с двух рук по тарелочкам. Это было интересно.
Или ковбои. Они же вытаскивают оружие и делают выстрел от бедра. Это определенный навык. Выглядит красиво и захватывающе, но в реальности мало кто может нечто подобное исполнить и куда-то попасть при этом. Только очень натренированные.
– Ты можешь попасть в яблоко или в орешек? Вот поставим мне на голову яблоко…
– Мы никогда не направляем оружие на человека и даже в его сторону. Даже незаряженное. Должно быть только безопасное направление, мы делаем выстрел только тогда, когда убеждаемся, что за мишенью никого. Такие простые правила.
– Попадешь просто в орешек?
- Зависит, на каком он расстоянии. Если 7-10 метров, то точно в него попаду, а 12-15 – раза с третьего. В яблоко – да.
– Вы стреляете из оптических винтовок тоже?
– Да, для этого есть отдельный дивизион. Я лично с ними не ужилась, стреляю в основном из пистолета и иногда из ружья, но многие спортсмены занимаются всеми направлениями.
– Из какого пистолета ты стреляешь?
– У меня модель израильского производителя Bul Armory. Эти пистолеты имеют прекрасные характеристики, обладают великолепной динамикой и хорошим балансом. То есть тебе комфортно работать с пистолетом и можно достаточно быстро сделать несколько выстрелов подряд. У меня были модели, которые при отдаче сильно уводили пистолет с прицельной линии А тут ты получаешь удовольствие от стрельбы.
– Это личный? Сколько стоит?
– Да, сама покупала. Самый дешевый спортивный пистолет стоит около 1900 евро. Самые дорогие – под индивидуальный заказ или лимитированного выпуска – могут стоить и 6000 евро. Для самообороны этот же производитель выпускает пистолеты стоимостью 600–700 евро. Как говорится, кто-то хочет на спортивном «феррари» ездить, а кому-то нормально просто на «фиате» разогнаться.
– Сколько единиц оружия у тебя дома?
– Пять или шесть.
– Зачем так много?
– Они разные все. У меня есть ружье, двуствольная беретта – с ней я могу пойти пострелять по тарелочкам, как мечтала когда-то. Есть ружье спортивное, там не по два патрона заряжаешь, а выставляешь рожок, где десять патронов. Есть пистолеты, которыми я соревнования стреляю: два основных и два запасных.
– У кого-то сумочки «шанель», а у тебя пистолеты. Бывает ли так: у меня плохое настроение, пойду-ка я постреляю, чтобы полегчало. И выезжаешь куда-то на полигон.
– Стрельбы надо планировать, чтобы свободное время было. Случается, повезет, и ты получаешь время быстро. Я, к сожалению, не могу заниматься в закрытом тире. Только на улице. Кажется, отравление пороховыми газами.
– Есть открытие тиры?
– Да, типа полигонов.
– А просто поехать в лес, поставить бутылочки и пострелять, как в кино показывают, можно?
– Нет. Ты представляешь скорость пули? И я не знаю, куда она полетит.
– В бутылочку.
– Но рядом может кто-то быть. Это опасно. Стрелять нужно в строго отведенных для этого местах, где безопасно, где есть пулеулавливатели, которые ловят твои пули, исключают рикошет и случайное поражение людей, животных. Это песок или заграждения из шин. Ладно пистолет, из него пуля не очень далеко летит, а из винтовки очень далеко. Представляешь, кто-то поедет в лес и будет стрелять! Так можно убить кого-то случайно.
– Как и произошло на съемках фильма с Алеком Болдуином. Как думаешь, кто виноват?
– На съемках каждое лицо несет ответственность. Конечно, если оружие вышло из реквизитной, то там должны были удостовериться, что оно безопасно. Вряд ли актер знает правила безопасного обращения с оружием. Многие помнят актера Брендона Ли, который случайно был застрелен на съемках фильма «Ворон». Для меня это вопиющий случай.
Естественно, если мы говорим про Америку, где культура обращения с оружием намного больше развита, чем в какой-либо другой стране, то можно было бы предположить, что любой человек, прежде чем возьмет оружие, удостоверится в его безопасности, то есть проверит, если там что-то внутри. И если есть, то разоружит. Но я не знаю специфики киносъемок. Может, у них действительно есть холостые патроны, которые издают характерный звук, приводят в движение затвор пистолета. Но если перепутали холостой патрон с боевым, то это халатность реквизитора, скорее всего.
– Для стрельбы должна быть какая-то специальная экипировка или можно заниматься в спортивном костюме?
– Могу и в спортивном, но мне будет неудобно. Есть специальный пояс, который удерживает кобуру, в которую я вставляю пистолет, и который удерживает подсумки для магазинов. Этот пояс удобно фиксировать, когда на брюках у тебя есть какие-то петельки. Когда на тебе спортивные штаны, пояс будет болтаться. Я могу изобразить стрельбу, но это будет не очень удобно. Да, у меня есть определенная одежда для стрельб.
И обувь, конечно. Большинство стрелков используют кроссовки Salomon с протекторами, как для хайкинга. В них ты можешь передвигаться достаточно мягко на мокрой и скользкой поверхностях. Это самое важное. Я видела людей, которые в рубашках приходят на стрельбы, некоторые девушки надевают длинные спортивные штаны, а поверх юбочки. Чтобы оставаться девочками.
– Если смотреть твой фейсбук, то создается впечатление, что ты постоянно или в спортзале, или на соревнованиях. Это так? Как ты выбираешь, куда поехать?
– Это кажется. Соревнований не так много. Просто я ничего другого в соцсети не выставляю: стрельбы и спортивный зал, где я делаю тренировки, поддерживающие мою соревновательную деятельность, чтобы добиваться лучших результатов в спорте. Эти упражнения на баланс, на силу, на выносливость, на статику, на верхнюю часть тела, чтобы она была достаточно сильной.
– Сколько пистолет весит?
– Два — два с половиной килограмма. Без магазина 1,2 кг. Для участия в соревнованиях я смотрю сайты федераций практической стрельбы. Так и выбираю. В начале сезона составляю себе график, куда хочу поехать.
– Когда у вас начало сезона?
– Когда тепло и можно на улицу выходить. У нас есть один стрелковый праздник в феврале. На улице еще лежит снег, но все выходят на улицу стрелять - ждем весну, жарим мишени. Но это исключение, потому что зимой не стреляют. Представь, ты в куртке, шапке, у тебя пальцы замерзли, ты даже не ощущаешь спуск… Сезон начинается в апреле. Некоторые сразу выбирают для соревнований Грецию и Португалию, чтобы совместить отпуск и соревнования. Для большинства это всего лишь хобби. Мы туда вкладываем свою энергию, силу, время, ресурсы. И никакой всемирной славы. Это достаточно маленькое комьюнити, мы не выходим как спортсмены на олимпиады, не тренируемся по шесть часов в день, а стреляем, параллельно работая.
– Но места и дипломы присуждаются и выдаются?
– Да, так как есть соревновательный процесс. Подсчет очков ведется по каждому упражнению и дивизиону.
– Какие у тебя титулы?
– Самый крутой — это бронзовая медаль на чемпионате Европе по пистолету. Всегда участвую в чемпионатах Эстонии.
– Что входит в соревнования?
– Это плюс-минус 24 упражнения. Все стреляют, потом результаты сравниваются, составляется таблица. Женщины соревнуются с женщинами, мужчины с мужчинами.
– Несправедливо!
– Как сказать. С мальчиками соревноваться тяжело: они и двигаются быстрее, и намного сильнее физически, и намного больше могут. Если бы я была профессиональным спортсменом и тренировалась бы с утра до вечера, то могла бы посоревноваться с теми мужчинами, которые нечасто тренируются.
Есть в мире одна женщина, которая стоит наравне с мужчинами. И она входит в тройку лучших спортсменов мира по спортивной стрельбе. Очень круты филиппинцы, они очень рано начинают тренироваться и на голову выше всех стрелков в мире.
– В Эстонии много женщин увлекается стрельбой?
– К сожалению, не так много, как мне хотелось бы. Мне нравится эта тусовка, где есть соревновательная составляющая, конкурентный дух, соперничество. Тебе хочется посоревноваться с той, кто классно стреляет.
– Сколько времени ты отводишь на тренировки?
– Раз в неделю полтора часа. Надо же выехать, собрать оборудование, привезти, все выгрузить и расставить, а потом собрать и увезти. Оборудование – это мишени, тарелки. Я загружаю машину за пять минут, столько же разгружаю, минут 10 расставляю мишени. Потом минут 15 собираю гильзы за собой. Тоже медитативная часть.
Я думаю, больше людей занималось бы стрельбой, будь у нашего вида спорта поддержка. Это же безумно дорогое удовольствие. А у нас даже сборов нет. Вот Эстония отправляет свою команду куда-то на соревнования, например, на чемпионат Европы. Сделайте сборы, наймите тренера, прокачайте людей! Я знаю, что в других странах существует такая практика. Все же развитие спорта заключается не в том, что ты организовал часть соревнований, а в том, что спортсменам помогают, хотя бы предоставляется возможность бесплатно тренироваться. Большинство же платит еще и за тир! Если я когда-нибудь окажусь в руководстве местной федерации практической стрельбы, я буду привлекать дополнительные ресурсы в этот спорт, чтобы поддерживать тренирующихся и готовящихся к международным соревнованиям спортсменов. На соревнованиях по стрельбе собирается, может, полторы тысячи человек, и если поднимают флаг Эстонии на чемпионате Европы, это круто.
– Я поговорила с тобой, вдохновилась, хочу пострелять. С чего мне начинать? Обычному человеку, который хочет заняться стрельбой?
– Сначала надо пройти курсы безопасного обращения с оружием. Их проводят клубы, можно зайти на сайты и посмотреть даты. Если ты захочешь дальше этим заниматься, надо вступить в ряды членов клуба практической стрельбы. Членам клуба раз в неделю полагается бесплатная тренировка, правда, групповая. Чтобы был свой пистолет, тебе надо будет сдать экзамен на оружие. Подготовку тоже проводят клубы. Нужно ее пройти, выучить Закон об оружии, сдать экзамен в полиции – за определенное время сделать часть выстрелов в зачетную зону.
– В доме должно быть специальное место для хранения пистолета?
– Нет, если он у тебя один.
– И где хранить?
– В невидимом для людей месте. Если у тебя есть домочадцы, которые меньше, слабее тебя и ты за них отвечаешь, то ты должна убрать пистолет так, чтобы у них не было доступа к оружию. Можно устроить маленький сейф.
– Все женщины, которые занимаются стрельбой, такие хрупкие?
– Разные есть. Если говорить о девочках с Филиппин, то они выглядят как культуристки. Любой человек может заняться стрельбой, комплекция неважна.
– Наверняка тебе говорили, что женщина с пистолетом выглядит очень сексуально?
– Надеюсь, что я выгляжу достаточно женственно. Пистолет для меня — это спортивный снаряд, не более чем. Сексуально… Наверное, это эротические фантазии мужчин. Журналы для взрослых печатают снимки женщин с оружием, оттуда и стереотипы. Нам хочется всегда красиво одеться. В 2015 году я была на чемпионате Европы в Венгрии, каждый день шел дождь, и стрельбище превратилось в месиво из глины и коричневой жижи. Все были по колено в грязи. И после я сказала: я больше никогда в жизни не поеду на соревнования, где столько грязи. Я девочка. Никаких ползаний по колено в грязи. Пять дней адский холод, безумно длинные очереди – ты ждешь около часа, чтобы пройти свое упражнение, а в день проходишь 6 упражнений, ты сидишь весь замерзший, чтобы 8 или 30 секунд пострелять! Утомительно. А когда тебе еще при этом некомфортно... Я, наверное, не настолько спортсменка, чтобы это выносить.
– Что у тебя впереди?
– Я хочу поехать в Америку на соревнования по стрельбе на Панамериканских играх. Может быть, я доеду и на чемпионат мира в Таиланд.
– Ты расстраиваешься, если первое место не занимаешь?
– Не огорчаюсь, потому что там очень много крутых спортсменов. И если ты что-то займешь, то это вау, а проигрыш - не повод для расстройства.