Опасная красотка в юбке с оружием в руках: каких высот в стрельбе достигла Дина Гончарова из Таллинна

– В доме должно быть специальное место для хранения пистолета?

– Нет, если он у тебя один.

– И где хранить?

– В невидимом для людей месте. Если у тебя есть домочадцы, которые меньше, слабее тебя и ты за них отвечаешь, то ты должна убрать пистолет так, чтобы у них не было доступа к оружию. Можно устроить маленький сейф.

– Все женщины, которые занимаются стрельбой, такие хрупкие?

Дина Гончарова Фото: Елена Кулль

– Разные есть. Если говорить о девочках с Филиппин, то они выглядят как культуристки. Любой человек может заняться стрельбой, комплекция неважна.

– Наверняка тебе говорили, что женщина с пистолетом выглядит очень сексуально?

– Надеюсь, что я выгляжу достаточно женственно. Пистолет для меня — это спортивный снаряд, не более чем. Сексуально… Наверное, это эротические фантазии мужчин. Журналы для взрослых печатают снимки женщин с оружием, оттуда и стереотипы. Нам хочется всегда красиво одеться. В 2015 году я была на чемпионате Европы в Венгрии, каждый день шел дождь, и стрельбище превратилось в месиво из глины и коричневой жижи. Все были по колено в грязи. И после я сказала: я больше никогда в жизни не поеду на соревнования, где столько грязи. Я девочка. Никаких ползаний по колено в грязи. Пять дней адский холод, безумно длинные очереди – ты ждешь около часа, чтобы пройти свое упражнение, а в день проходишь 6 упражнений, ты сидишь весь замерзший, чтобы 8 или 30 секунд пострелять! Утомительно. А когда тебе еще при этом некомфортно... Я, наверное, не настолько спортсменка, чтобы это выносить.

– Что у тебя впереди?

– Я хочу поехать в Америку на соревнования по стрельбе на Панамериканских играх. Может быть, я доеду и на чемпионат мира в Таиланд.

– Ты расстраиваешься, если первое место не занимаешь?

– Не огорчаюсь, потому что там очень много крутых спортсменов. И если ты что-то займешь, то это вау, а проигрыш - не повод для расстройства.