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Смотрите, как выглядит новый терминал в Таллиннском аэропорту за 1,8 миллиона евро

Limon.ee
Смотрите, как выглядит новый терминал в Таллиннском аэропорту за 1,8 миллиона евро
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Фото: Виктория Соломончук

Седьмого сентября в Таллиннском аэропорту запустили в эксплуатацию новый терминал для бюджетных авиалиний.

Пропускная способность нового терминала – до 400 человек. Стоимость строительства новой зоны составила 1,8 миллионов евро.

Для комфортного пребывания на территории новой зоны путешественникам предлагают:

  • R-kiosk самообслуживания с едой, напитками и товарами первой необходимости;
  • Стильный детский уголок;
  • Фонтанчик с питьевой водой. Рекомендуем взять с собой пустую бутылку, чтобы не тратить деньги на напитки в аэропорту.

В новом терминале Таллиннского аэропорта появятся новейшие умные решения:

  • Уже в этом году можно будет самостоятельно сдавать багаж в самообслуживании;
  • Также в этом году появится автоматическая система сортировки багажа;
  • В 2023-2024 годах появятся приборы нового поколения для просвечивания ручной клади;
  • Также в 2023-2024 года появятся ворота самообслуживания.
  • Начата реновация зоны Business Lounge. В уже существующих помещениях станет больше света, уюта, а также обновится дизайн. Работы будут закончены к 2023-2024 году.

Пропускная способность Таллиннского аэропорта:

  • На сегодняшний день это 2,6 миллиона человек;
  • В 2019 году через Таллиннский аэропорт прошли 3,26 миллиона путешественников;
  • На 2022 год прогнозировали 2,5 миллиона;
  • По прогнозам поток путешественников вернется к допандемийному к 2024 году;
  • Если в 2020 году из-за пандемии количество пассажиров в Таллиннском аэропорту не доходило до миллиона, то к 2030 году аэропорт планирует поднять пропускную способность до 5 миллионов пассажиров в год.
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