ВИДЕО ⟩ Катрин Сиска, занимающаяся недвижимостью, показала роскошную виллу в Португалии

Бывшая солистка группы Vanilla Ninja Катрин Сиска поделилась в социальных сетях своим первым видео в качестве профессионала в области недвижимости в Португалии, где она занимается продажей роскошной виллы на берегу океана за 1,7 миллиона евро в городе Лагос.

В своей публикации Сиска отмечает, что благодаря солнечному климату и приятным пляжам Португалия круглый год привлекает туристов, и в нее стоит инвестировать. В 2022 году, по словам новоиспеченного специалиста по недвижимости, виллы в том же районе приносили доход в размере 485 евро за ночь в летний сезон и 4000 евро в месяц в зимний сезон. Роскошная вилла с видом на океан, показанная на видео, имеет четыре спальни, пять ванных комнат и два бассейна.

В интервью радио Elmar в конце мая Сиска призналась, что, поскольку сделать все сразу невозможно, приходилось выбирать между тем или иным направлением. «Я выбрала бизнес с недвижимостью, и теперь я посредник в продаже крутых вилл, новостроек, квартир и земельных участков в Португалии», – сказала она в утренней программе «Проснись, прекрасная страна!».

Бывшая певица добавила, что она работает не только в Португалии, но и в Испании. «Марбелья – это регион, в который я также инвестирую. Чего скрывать, это очень популярные направления – здесь хорошо покупать недвижимость для жизни, дачи или сдачи в аренду.»

Работа не из легких

Новоиспеченный специалист по недвижимости отметила, что больше всего ее увлекает в этой области фотографирование, создание видеороликов и общение с людьми. «Я хорошо разбираюсь во всем этом! Все навыки и знания, которые я приобрела за свою жизнь, сейчас мне очень пригодились», – сказала она.