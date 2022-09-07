Певец Прохор Шаляпин рассказал о первом сексуальном опыте в 14 лет с 50-летней бабушкой друга в передаче «Исповедь»
«От нее пахло желанием, и я не устоял»: Прохор Шаляпин рассказал о своем первом сексе с бабушкой друга
Прохор Шаляпин решился на новые откровения – настоящую исповедь о самых пикантных и трагичных моментах жизни.
Прохор Шаляпин рассказал, что ему совсем не весело, когда его имя ассоциируют с пожилыми женщинами. Теперь все кому не лень иронизируют над «бедным Прохором»: а он и на самом деле давно стал любимцем женщин в возрасте. Тяга к дамам зрелого возраста у артиста не случайна. Оказывается в 14 лет у Прохора случился первый сексуальный опыт с женщиной, которой было чуть больше 50 лет. Шаляпин пришел в гости к другу, а того не оказалось дома: «Там была бабушка моего друга, она была немного выпившая и меня совратила. У нас случился сексуальный контакт. От нее пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Все произошло на инстинктивном уровне. Это был выбор этой женщины, которому я не смог противостоять. Я не оправдываю эту женщину: надо уметь держать себя в руках… Нельзя сказать, что я получил психологическую травму — я получил удовольствие...»
С тех пор Прохор перестал ходить к этому другу в гости, с его бабушкой больше не виделся. В 15 лет парень уехал из Волгограда учиться в Москву. Однако первый опыт отразился на нынешних предпочтениях певца – ему давно нравятся женщины старше 40 лет. Прохор утверждает: «Это - мой фетиш. Но я не геронтофил! Мне приятно общаться с женщинами постарше — у многих сексуальность раскрывается после 40 лет». Шаляпин говорит, что совсем пожилые женщины ему не нравятся – он поклонник ухоженных дам в возрасте: «чуть-чуть постарше».