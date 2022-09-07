«От нее пахло желанием, и я не устоял»: Прохор Шаляпин рассказал о своем первом сексе с бабушкой друга

Прохор Шаляпин рассказал, что ему совсем не весело, когда его имя ассоциируют с пожилыми женщинами. Теперь все кому не лень иронизируют над «бедным Прохором»: а он и на самом деле давно стал любимцем женщин в возрасте. Тяга к дамам зрелого возраста у артиста не случайна. Оказывается в 14 лет у Прохора случился первый сексуальный опыт с женщиной, которой было чуть больше 50 лет. Шаляпин пришел в гости к другу, а того не оказалось дома: «Там была бабушка моего друга, она была немного выпившая и меня совратила. У нас случился сексуальный контакт. От нее пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Все произошло на инстинктивном уровне. Это был выбор этой женщины, которому я не смог противостоять. Я не оправдываю эту женщину: надо уметь держать себя в руках… Нельзя сказать, что я получил психологическую травму — я получил удовольствие...»